Франция хочет расширить программу обучения украинских военных в 2024 году
Франция намерена расширить программу обучения украинских военных в 2024 году
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Французские военные во время учений . Архивное фото
ПАРИЖ, 19 дек – РИА Новости. Франция в следующем году намерена расширить программу подготовки украинских военнослужащих, сообщило французское минобороны.
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"В общей сложности Франция подготовит в 2023 году около 8 тысяч украинских солдат или почти четверть солдат, обученных в рамках EUMAM (миссии Евросоюза по военной помощи Украине – ред.)… Эта подготовка продолжится в 2024 году и будет распространена на другие области (военно-морскую и воздушную)", - говорится в заявлении ведомства на его сайте.
Отмечается, что 200 украинских военнослужащих ежемесячно проходят обучение во Франции в рамках миссии ЕС. В программу входят три типа подготовки: общевойсковой бой на уровне роты, получение специальных навыков, таких как разминирование местности, и обучение пользованию переданной техники, сказано в документе.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".