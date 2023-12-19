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Франция хочет расширить программу обучения украинских военных в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:15 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/obuchenie-1916833147.html
Франция хочет расширить программу обучения украинских военных в 2024 году
Франция хочет расширить программу обучения украинских военных в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2023
Франция хочет расширить программу обучения украинских военных в 2024 году
Франция в следующем году намерена расширить программу подготовки украинских военнослужащих, сообщило французское минобороны. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T23:15
2023-12-19T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
нато
евросоюз
франция
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ПАРИЖ, 19 дек – РИА Новости. Франция в следующем году намерена расширить программу подготовки украинских военнослужащих, сообщило французское минобороны. "В общей сложности Франция подготовит в 2023 году около 8 тысяч украинских солдат или почти четверть солдат, обученных в рамках EUMAM (миссии Евросоюза по военной помощи Украине – ред.)… Эта подготовка продолжится в 2024 году и будет распространена на другие области (военно-морскую и воздушную)", - говорится в заявлении ведомства на его сайте. Отмечается, что 200 украинских военнослужащих ежемесячно проходят обучение во Франции в рамках миссии ЕС. В программу входят три типа подготовки: общевойсковой бой на уровне роты, получение специальных навыков, таких как разминирование местности, и обучение пользованию переданной техники, сказано в документе. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, сергей лавров, нато, евросоюз, франция, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Франция, Россия
Франция хочет расширить программу обучения украинских военных в 2024 году

Франция намерена расширить программу обучения украинских военных в 2024 году

CC BY-SA 2.0 / NATO / Французские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
CC BY-SA 2.0 / NATO /
Французские военные во время учений . Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 дек – РИА Новости. Франция в следующем году намерена расширить программу подготовки украинских военнослужащих, сообщило французское минобороны.
«
"В общей сложности Франция подготовит в 2023 году около 8 тысяч украинских солдат или почти четверть солдат, обученных в рамках EUMAM (миссии Евросоюза по военной помощи Украине – ред.)… Эта подготовка продолжится в 2024 году и будет распространена на другие области (военно-морскую и воздушную)", - говорится в заявлении ведомства на его сайте.
Отмечается, что 200 украинских военнослужащих ежемесячно проходят обучение во Франции в рамках миссии ЕС. В программу входят три типа подготовки: общевойсковой бой на уровне роты, получение специальных навыков, таких как разминирование местности, и обучение пользованию переданной техники, сказано в документе.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Полет истребителей Су-27 - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛавровНАТОЕвросоюзФранцияРоссия
 
 
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