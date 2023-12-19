https://ria.ru/20231219/obuchenie-1916832999.html

МО Франции рассказало, когда начнет обучение первых украинских пилотов

МО Франции рассказало, когда начнет обучение первых украинских пилотов - РИА Новости, 19.12.2023

МО Франции рассказало, когда начнет обучение первых украинских пилотов

Франция намерена начать обучать украинских пилотов истребителей в начале 2024 года, сообщило во вторник французское минобороны. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T23:13

2023-12-19T23:13

2023-12-19T23:16

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специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Франция намерена начать обучать украинских пилотов истребителей в начале 2024 года, сообщило во вторник французское минобороны. "Первые пилоты прибудут в начале 2024 года. После начальной подготовки во Франции они продолжат курс (обучения полетам) на истребителях в рамках подготовки у наших партнеров", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте. При этом не уточняется, о каких именно самолетах идет речь и в каких странах украинские военные продолжат подготовку. В середине мая французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция может начать обучать украинских пилотов "уже сейчас". Макрон при этом не подтвердил, что Франция готова поставлять Украине военные самолеты, отметив, однако, что этот вопрос "не является табу". Позднее он заявил, что Франция готова начать внедрение механизма по обучению украинских летчиков. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231219/drony-1916749344.html

https://ria.ru/20231219/pomosch-1916824382.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, нато, украина, россия, сергей лавров