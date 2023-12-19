https://ria.ru/20231219/niger-1916630556.html

Нигер планирует развивать партнерство с Россией в сельском хозяйстве

Нигер планирует развивать партнерство с Россией в сельском хозяйстве - РИА Новости, 19.12.2023

Нигер планирует развивать партнерство с Россией в сельском хозяйстве

Нигер хотел бы наращивать партнерство с Россией в сельскохозяйственной и торговой сферах, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T08:04

2023-12-19T08:04

2023-12-19T08:05

нигер

россия

экономика

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НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Нигер хотел бы наращивать партнерство с Россией в сельскохозяйственной и торговой сферах, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн."Мы очень хорошо знаем, на каком уровне находится сегодня Россия в сельскохозяйственном производстве. Наша страна огромная и, конечно, намерена укреплять сотрудничество в этой сфере. Мы также стремимся в сферу торговли, просто чтобы вернуться и активизировать обмены", - заявил премьер, отвечая на вопрос о планах по сотрудничеству с Россией за пределами оборонной сферы.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20231219/niger-1916618922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нигер, россия, экономика