https://ria.ru/20231219/niger-1916630556.html
Нигер планирует развивать партнерство с Россией в сельском хозяйстве
Нигер планирует развивать партнерство с Россией в сельском хозяйстве - РИА Новости, 19.12.2023
Нигер планирует развивать партнерство с Россией в сельском хозяйстве
Нигер хотел бы наращивать партнерство с Россией в сельскохозяйственной и торговой сферах, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:04
2023-12-19T08:04
2023-12-19T08:05
нигер
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Нигер хотел бы наращивать партнерство с Россией в сельскохозяйственной и торговой сферах, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн."Мы очень хорошо знаем, на каком уровне находится сегодня Россия в сельскохозяйственном производстве. Наша страна огромная и, конечно, намерена укреплять сотрудничество в этой сфере. Мы также стремимся в сферу торговли, просто чтобы вернуться и активизировать обмены", - заявил премьер, отвечая на вопрос о планах по сотрудничеству с Россией за пределами оборонной сферы.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20231219/niger-1916618922.html
нигер
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигер, россия, экономика
Нигер планирует развивать партнерство с Россией в сельском хозяйстве
Нигер планирует развивать партнерство с Россией в сельском хозяйстве и торговле
НИАМЕЙ, 19 дек - РИА Новости. Нигер хотел бы наращивать партнерство с Россией в сельскохозяйственной и торговой сферах, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
"Мы очень хорошо знаем, на каком уровне находится сегодня Россия в сельскохозяйственном производстве. Наша страна огромная и, конечно, намерена укреплять сотрудничество в этой сфере. Мы также стремимся в сферу торговли, просто чтобы вернуться и активизировать обмены", - заявил премьер, отвечая на вопрос о планах по сотрудничеству с Россией за пределами оборонной сферы.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум
смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее
. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже
чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Премьер Нигера рассказал о важности визита замглавы Минобороны России