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Россия и Китай увеличивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин
Россия и Китай увеличивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.12.2023
Россия и Китай увеличивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин
Россия и Китай продолжают увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах, в текущем году странам удалось фактически полностью избавиться от... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:25
2023-12-19T12:25
2023-12-19T12:25
экономика
россия
китай
шанхай
михаил мишустин
ли цян
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Россия и Китай продолжают увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах, в текущем году странам удалось фактически полностью избавиться от использования валют третьих стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Мы продолжаем увеличивать долю национальных валют во взаимных расчётах. Если в 2020-м году этот показатель был около 20%, то в текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах", - сказал Мишустин. По его словам, страны укрепляют деловые контакты. Глава российского кабмина отметил, что в мае в Шанхае состоялся совместный российско-китайский бизнес-форум, в котором приняли участие более 1,5 тысячи предпринимателей. "Возобновилась работа российско-китайских ЭКСПО, которая прошла в рамках международной выставки "Иннопром" в июле в Екатеринбурге. Создаем также комфортные условия для работы коммерческих компаний на рынках России и Китая. У нас обширная совместная повестка", - добавил Мишустин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, шанхай, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Шанхай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай увеличивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин
Мишустин: Россия и Китай продолжают увеличивать долю нацвалют в расчетах
ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Россия и Китай продолжают увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах, в текущем году странам удалось фактически полностью избавиться от использования валют третьих стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Мы продолжаем увеличивать долю национальных валют во взаимных расчётах. Если в 2020-м году этот показатель был около 20%, то в текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах", - сказал Мишустин
.
По его словам, страны укрепляют деловые контакты. Глава российского кабмина отметил, что в мае в Шанхае состоялся совместный российско-китайский бизнес-форум, в котором приняли участие более 1,5 тысячи предпринимателей.
"Возобновилась работа российско-китайских ЭКСПО, которая прошла в рамках международной выставки "Иннопром" в июле в Екатеринбурге. Создаем также комфортные условия для работы коммерческих компаний на рынках России и Китая. У нас обширная совместная повестка", - добавил Мишустин.
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