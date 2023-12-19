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Россия и Китай увеличивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.12.2023
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12:25 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/natsvalyuta-1916677826.html
Россия и Китай увеличивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин
Россия и Китай увеличивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.12.2023
Россия и Китай увеличивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин
Россия и Китай продолжают увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах, в текущем году странам удалось фактически полностью избавиться от... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:25
2023-12-19T12:25
экономика
россия
китай
шанхай
михаил мишустин
ли цян
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Россия и Китай продолжают увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах, в текущем году странам удалось фактически полностью избавиться от использования валют третьих стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Мы продолжаем увеличивать долю национальных валют во взаимных расчётах. Если в 2020-м году этот показатель был около 20%, то в текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах", - сказал Мишустин. По его словам, страны укрепляют деловые контакты. Глава российского кабмина отметил, что в мае в Шанхае состоялся совместный российско-китайский бизнес-форум, в котором приняли участие более 1,5 тысячи предпринимателей. "Возобновилась работа российско-китайских ЭКСПО, которая прошла в рамках международной выставки "Иннопром" в июле в Екатеринбурге. Создаем также комфортные условия для работы коммерческих компаний на рынках России и Китая. У нас обширная совместная повестка", - добавил Мишустин.
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экономика, россия, китай, шанхай, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Шанхай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай увеличивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин

Мишустин: Россия и Китай продолжают увеличивать долю нацвалют в расчетах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Россия и Китай продолжают увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах, в текущем году странам удалось фактически полностью избавиться от использования валют третьих стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Мы продолжаем увеличивать долю национальных валют во взаимных расчётах. Если в 2020-м году этот показатель был около 20%, то в текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах", - сказал Мишустин.
По его словам, страны укрепляют деловые контакты. Глава российского кабмина отметил, что в мае в Шанхае состоялся совместный российско-китайский бизнес-форум, в котором приняли участие более 1,5 тысячи предпринимателей.
"Возобновилась работа российско-китайских ЭКСПО, которая прошла в рамках международной выставки "Иннопром" в июле в Екатеринбурге. Создаем также комфортные условия для работы коммерческих компаний на рынках России и Китая. У нас обширная совместная повестка", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совместного фотографирования с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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