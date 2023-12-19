https://ria.ru/20231219/nato-1916707733.html
Натовские военные управляют комплексами ПВО на Украине, заявил Шойгу
Натовские военные управляют комплексами ПВО на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
Натовские военные управляют комплексами ПВО на Украине, заявил Шойгу
Натовские военнослужащие непосредственно управляют украинскими комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщил... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:19
2023-12-19T14:19
2023-12-19T14:19
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Натовские военнослужащие непосредственно управляют украинскими комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на расширенной коллегии ведомства. "Натовские военнослужащие непосредственно управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня. При подготовке ударов этими средствами в радиоперехватах фиксируем американскую, польскую и речь англичан. Натовские офицеры осуществляют подготовку военных операций, обучают личный состав ВСУ как в своих странах, так и на Украине", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20231219/pravda-1916671646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, В мире
Натовские военные управляют комплексами ПВО на Украине, заявил Шойгу
Шойгу: натовские военные непосредственно управляют комплексами ПВО на Украине