https://ria.ru/20231219/nato-1916707733.html

Натовские военные управляют комплексами ПВО на Украине, заявил Шойгу

Натовские военные управляют комплексами ПВО на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023

Натовские военные управляют комплексами ПВО на Украине, заявил Шойгу

Натовские военнослужащие непосредственно управляют украинскими комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщил... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:19

2023-12-19T14:19

2023-12-19T14:19

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Натовские военнослужащие непосредственно управляют украинскими комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на расширенной коллегии ведомства. "Натовские военнослужащие непосредственно управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня. При подготовке ударов этими средствами в радиоперехватах фиксируем американскую, польскую и речь англичан. Натовские офицеры осуществляют подготовку военных операций, обучают личный состав ВСУ как в своих странах, так и на Украине", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20231219/pravda-1916671646.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире