https://ria.ru/20231219/naemniki-1916725030.html

ВС России уничтожили более 5800 наемников с начала спецоперации

ВС России уничтожили более 5800 наемников с начала спецоперации - РИА Новости, 19.12.2023

ВС России уничтожили более 5800 наемников с начала спецоперации

Российские Вооружённые силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:11

2023-12-19T15:11

2023-12-19T15:11

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские Вооружённые силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Уничтожено свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость", - добавил министр.

https://ria.ru/20231219/komplektovanie-1916711944.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы рф