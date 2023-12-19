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ВС России уничтожили более 5800 наемников с начала спецоперации - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/naemniki-1916725030.html
ВС России уничтожили более 5800 наемников с начала спецоперации
ВС России уничтожили более 5800 наемников с начала спецоперации - РИА Новости, 19.12.2023
ВС России уничтожили более 5800 наемников с начала спецоперации
Российские Вооружённые силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:11
2023-12-19T15:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские Вооружённые силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Уничтожено свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость", - добавил министр.
https://ria.ru/20231219/komplektovanie-1916711944.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили более 5800 наемников с начала спецоперации

Шойгу: ВС России уничтожили более 5800 иностранных наемников с начала СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские Вооружённые силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Уничтожено свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость", - добавил министр.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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