https://ria.ru/20231219/naemniki-1916725030.html
ВС России уничтожили более 5800 наемников с начала спецоперации
ВС России уничтожили более 5800 наемников с начала спецоперации - РИА Новости, 19.12.2023
ВС России уничтожили более 5800 наемников с начала спецоперации
Российские Вооружённые силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:11
2023-12-19T15:11
2023-12-19T15:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1e514301a000c464ad3a946998cacd1.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские Вооружённые силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Уничтожено свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость", - добавил министр.
https://ria.ru/20231219/komplektovanie-1916711944.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили более 5800 наемников с начала спецоперации
Шойгу: ВС России уничтожили более 5800 иностранных наемников с начала СВО
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские Вооружённые силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Уничтожено свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость", - добавил министр.
Шойгу рассказал о полных комплектованиях армии и флота в 2023 году