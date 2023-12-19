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Марочко рассказал о росте числа наемников из Грузии и Польши - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/naemniki-1916629797.html
Марочко рассказал о росте числа наемников из Грузии и Польши
Марочко рассказал о росте числа наемников из Грузии и Польши - РИА Новости, 19.12.2023
Марочко рассказал о росте числа наемников из Грузии и Польши
Рост количества наемников из Грузии и Польши со стороны ВС Украины фиксируют в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T07:49
2023-12-19T07:49
специальная военная операция на украине
грузия
польша
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Рост количества наемников из Грузии и Польши со стороны ВС Украины фиксируют в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В связи с серьезным некомплектом в подразделениях вооруженных формирований Украины, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование, помимо мобилизации, проводит рекрут иностранцев. За последнее время их численность в рядах украинской армии значительно сократилась, но свежие поступления до сих пор продолжаются", - рассказал Марочко. По его словам, в течение нескольких недель зафиксировано прибытие групп иностранцев около 30-50 человек в подконтрольные ВСУ Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск, Константиновку. "В зоне проведения СВО наемников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915562173.html
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грузия, польша, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Грузия, Польша, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал о росте числа наемников из Грузии и Польши

Марочко: в зоне спецоперации фиксируют рост числа наемников из Грузии и Польши

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Рост количества наемников из Грузии и Польши со стороны ВС Украины фиксируют в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«
"В связи с серьезным некомплектом в подразделениях вооруженных формирований Украины, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование, помимо мобилизации, проводит рекрут иностранцев. За последнее время их численность в рядах украинской армии значительно сократилась, но свежие поступления до сих пор продолжаются", - рассказал Марочко.
По его словам, в течение нескольких недель зафиксировано прибытие групп иностранцев около 30-50 человек в подконтрольные ВСУ Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск, Константиновку.
"В зоне проведения СВО наемников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников", - пояснил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеГрузияПольшаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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