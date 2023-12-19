https://ria.ru/20231219/naemnik-1916689719.html
Сальдо сообщил, что под Крынками взяли в плен польского наемника
Сальдо сообщил, что под Крынками взяли в плен польского наемника - РИА Новости, 19.12.2023
Сальдо сообщил, что под Крынками взяли в плен польского наемника
Польский наемник взят в плен под селом Крынки Херсонской области, он был ранен и брошен украинскими боевиками, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:18
2023-12-19T13:18
2023-12-19T13:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916694379_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd9e41cf10a2d98942cf5263f9e0f384.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Польский наемник взят в плен под селом Крынки Херсонской области, он был ранен и брошен украинскими боевиками, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Наши военные взяли в плен под Крынками польского наёмника. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали. Российские бойцы оказали поляку первую медпомощь и отправили в тыл. Дальше его доставят в госпиталь. Так действуют настоящие воины армии цивилизованного государства", - написал Сальдо. По его словам, в Вооруженных силах РФ это абсолютная норма, таков строгий алгоритм обращения с пленными и ранеными. "Украинский солдат, делай из этого для себя правильные выводы: выходи на связь с российской стороной и получай инструкции по безопасной сдаче в плен. Ты не должен умирать ради пиара киевского режима. Ты имеешь право на жизнь и возвращение к семье. Россия тебе это обеспечит", - заверил губернатор.
https://ria.ru/20231217/naemniki-1916288683.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916694379_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a38775c35a3060fa3a3486dd0efdb1df.jpg
Польский наемник, взятый в плен
Губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что польский наемник взят в плен под селом Крынки. По словам Сальдо, попавший в плен был ранен, другие боевики из его группы сбежали. Также губернатор опубликовал видео.
2023-12-19T13:18
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо сообщил, что под Крынками взяли в плен польского наемника
Сальдо: возле Крынок взяли в плен раненого и брошенного польского наемника