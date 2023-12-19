https://ria.ru/20231219/naemnik-1916689719.html

Сальдо сообщил, что под Крынками взяли в плен польского наемника

Сальдо сообщил, что под Крынками взяли в плен польского наемника - РИА Новости, 19.12.2023

Сальдо сообщил, что под Крынками взяли в плен польского наемника

Польский наемник взят в плен под селом Крынки Херсонской области, он был ранен и брошен украинскими боевиками, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:18

2023-12-19T13:18

2023-12-19T13:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Польский наемник взят в плен под селом Крынки Херсонской области, он был ранен и брошен украинскими боевиками, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Наши военные взяли в плен под Крынками польского наёмника. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали. Российские бойцы оказали поляку первую медпомощь и отправили в тыл. Дальше его доставят в госпиталь. Так действуют настоящие воины армии цивилизованного государства", - написал Сальдо. По его словам, в Вооруженных силах РФ это абсолютная норма, таков строгий алгоритм обращения с пленными и ранеными. "Украинский солдат, делай из этого для себя правильные выводы: выходи на связь с российской стороной и получай инструкции по безопасной сдаче в плен. Ты не должен умирать ради пиара киевского режима. Ты имеешь право на жизнь и возвращение к семье. Россия тебе это обеспечит", - заверил губернатор.

https://ria.ru/20231217/naemniki-1916288683.html

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херсонская область

украина

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Польский наемник, взятый в плен Губернатор Херсонской области Сальдо заявил, что польский наемник взят в плен под селом Крынки. По словам Сальдо, попавший в плен был ранен, другие боевики из его группы сбежали. Также губернатор опубликовал видео. 2023-12-19T13:18 true PT0M31S

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Кирилл Волков

безопасность, россия, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр