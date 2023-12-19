https://ria.ru/20231219/muzhchina-1916726326.html

В Балашихе спасли мужчину, выпившего более тысячи банок энергетика за год

В Балашихе спасли мужчину, выпившего более тысячи банок энергетика за год - РИА Новости, 19.12.2023

В Балашихе спасли мужчину, выпившего более тысячи банок энергетика за год

Подмосковные врачи спасли мужчину, который в течение года пил примерно по две-три порции энергетика в день в течение года, из-за чего ему диагностировали острый РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:16

2023-12-19T15:16

2023-12-19T15:16

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балашиха

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подмосковные врачи спасли мужчину, который в течение года пил примерно по две-три порции энергетика в день в течение года, из-за чего ему диагностировали острый панкреатит с одним из его опасных осложнений - ферментативным перитонитом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "В хирургическое отделение №2 филиала №2 Балашихинской больницы поступил 30-летний мужчина с жалобами на нестерпимую боль в животе. Со слов пациента, в общей сложности он выпил свыше тысячи банок тонизирующего напитка - примерно по две-три порции в день в течение года. По результатам КТ и УЗИ пациенту диагностировали острый панкреатит с одним из его опасных осложнений - ферментативным перитонитом", - отметили в пресс-службе. По словам заведующего хирургическим отделением №2 Павла Коваля, врачи провели мужчине лапароскопию и выполнили дренирование: через прокол в брюшной стенке откачали жидкость и гной - продукты деструктивных изменений поджелудочной железы. Таким образом, удалось предотвратить распространение инфекции, однако заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность: у мужчины перестали функционировать почки, легкие, сердце. В течение 14 дней в реанимации пациента выводили из крайне тяжелого состояния. "Благодаря подобранной интенсивной терапии, обезболиванию и другим мерам поддержки, в том числе искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его жизнь оказалась вне опасности. Вместе с тем летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70%", - добавил Коваль. В результате терапии мужчина сегодня чувствует себя хорошо и уже выписан, однако функция поджелудочной железы восстановится частично, поэтому пациенту показана замещающая терапия и диеты. По словам специалиста, энергетические напитки нельзя употреблять на постоянной основе, так как вещества, входящие в их состав, обладают токсическим воздействием на печень, почки, поджелудочную железу, органы сердечно-сосудистой и нервной системы.

https://ria.ru/20231207/medved-1914253269.html

https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912330820.html

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общество, балашиха, московская область (подмосковье)