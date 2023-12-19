https://ria.ru/20231219/mosvodostok-1916739074.html

Горхозяйство: около 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы

Горхозяйство: около 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы - РИА Новости, 19.12.2023

Горхозяйство: около 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы

Около 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в связи с оттепелью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:53

2023-12-19T15:53

2023-12-19T15:53

городское хозяйство москвы

москва

мосводосток

снегопад в москве

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Около 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в связи с оттепелью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Из-за резкой оттепели в столице идет активное таяние снега, в связи с этим специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке водоприемных колодцев, элементов дренажной системы и ливнестоков от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. В местах возможных временных скоплений воды дежурят около 300 бригад "Мосводостока", задействовано почти 290 единиц техники. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, проводятся регламентные работы по очистке улиц, дорог, пешеходных зон, дворовых территорий и крыш жилых домов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что о временных скоплениях воды можно заявить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". -0-

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, мосводосток, снегопад в москве