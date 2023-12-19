https://ria.ru/20231219/mobilizatsiya-1916827681.html

Зеленский выступил против мобилизации женщин

Зеленский выступил против мобилизации женщин - РИА Новости, 19.12.2023

Зеленский выступил против мобилизации женщин

Владимир Зеленский пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если он будет принят парламентом, но поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T22:12

2023-12-19T22:12

2023-12-19T22:12

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если он будет принят парламентом, но поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 лет. "Женщин нет, не подпишу", - ответил Зеленский на вопрос, подпишет ли он закон о мобилизации женщин на своей пресс-конференции по итогам года. При этом он одобрил идею снижения мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. "Если аргументы будут изложены, с этим соглашусь", - отметил он. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт. Она отмечала, что беременность и роды останутся "уникальной отсрочкой" от службы в армии для женщин. Также она заявляла, что сейчас рассматриваются вопросы снижения предельного призывного возраста с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916823826.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр