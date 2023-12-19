Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выступил против мобилизации женщин - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/mobilizatsiya-1916827681.html
Зеленский выступил против мобилизации женщин
Зеленский выступил против мобилизации женщин - РИА Новости, 19.12.2023
Зеленский выступил против мобилизации женщин
Владимир Зеленский пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если он будет принят парламентом, но поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T22:12
2023-12-19T22:12
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d1bb1191ad8fd1e300aeadb4c7bcb7b6.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если он будет принят парламентом, но поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 лет. "Женщин нет, не подпишу", - ответил Зеленский на вопрос, подпишет ли он закон о мобилизации женщин на своей пресс-конференции по итогам года. При этом он одобрил идею снижения мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. "Если аргументы будут изложены, с этим соглашусь", - отметил он. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт. Она отмечала, что беременность и роды останутся "уникальной отсрочкой" от службы в армии для женщин. Также она заявляла, что сейчас рассматриваются вопросы снижения предельного призывного возраста с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916823826.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_b73f07696d4760a08ba66a4a67a01fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский выступил против мобилизации женщин

Зеленский выступил за мобилизацию 25-летних, но против мобилизации женщин

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если он будет принят парламентом, но поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 лет.
«
"Женщин нет, не подпишу", - ответил Зеленский на вопрос, подпишет ли он закон о мобилизации женщин на своей пресс-конференции по итогам года.
При этом он одобрил идею снижения мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.
«
"Если аргументы будут изложены, с этим соглашусь", - отметил он.
Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт. Она отмечала, что беременность и роды останутся "уникальной отсрочкой" от службы в армии для женщин. Также она заявляла, что сейчас рассматриваются вопросы снижения предельного призывного возраста с 27 до 25 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"С Россией так не работает". Зеленский неожиданно высказался о разгроме ВСУ
Вчера, 21:40
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала