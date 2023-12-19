https://ria.ru/20231219/mishustin-1916682468.html

Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность, заявил Мишустин

Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.12.2023

Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность, заявил Мишустин

Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность и остаются устойчивыми даже в нынешней геополитической обстановке, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:42

2023-12-19T12:42

2023-12-19T12:42

россия

москва

пекин

михаил мишустин

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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность и остаются устойчивыми даже в нынешней геополитической обстановке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. "В нынешних геополитических условиях отношения России и Китая успешно прошли проверку на прочность и демонстрируют высокую степень устойчивости", - указал он.

https://ria.ru/20231219/tovarooborot-1916673447.html

россия

москва

пекин

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россия, москва, пекин, михаил мишустин