https://ria.ru/20231219/mishustin-1916682468.html
Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность, заявил Мишустин
Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.12.2023
Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность, заявил Мишустин
Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность и остаются устойчивыми даже в нынешней геополитической обстановке, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:42
2023-12-19T12:42
2023-12-19T12:42
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москва
пекин
михаил мишустин
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность и остаются устойчивыми даже в нынешней геополитической обстановке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. "В нынешних геополитических условиях отношения России и Китая успешно прошли проверку на прочность и демонстрируют высокую степень устойчивости", - указал он.
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россия, москва, пекин, михаил мишустин
Россия, Москва, Пекин, Михаил Мишустин
Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность, заявил Мишустин
Мишустин: отношения РФ и КНР прошли проверку на прочность и остаются устойчивыми