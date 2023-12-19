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Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.12.2023
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12:42 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/mishustin-1916682468.html
Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность, заявил Мишустин
Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.12.2023
Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность, заявил Мишустин
Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность и остаются устойчивыми даже в нынешней геополитической обстановке, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:42
2023-12-19T12:42
россия
москва
пекин
михаил мишустин
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность и остаются устойчивыми даже в нынешней геополитической обстановке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. "В нынешних геополитических условиях отношения России и Китая успешно прошли проверку на прочность и демонстрируют высокую степень устойчивости", - указал он.
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россия, москва, пекин, михаил мишустин
Россия, Москва, Пекин, Михаил Мишустин
Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность, заявил Мишустин

Мишустин: отношения РФ и КНР прошли проверку на прочность и остаются устойчивыми

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина прошли проверку на прочность и остаются устойчивыми даже в нынешней геополитической обстановке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
"В нынешних геополитических условиях отношения России и Китая успешно прошли проверку на прочность и демонстрируют высокую степень устойчивости", - указал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совместного фотографирования с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Мишустин призвал обеспечить новое качество товарооборота с Китаем
Вчера, 12:03
 
РоссияМоскваПекинМихаил Мишустин
 
 
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