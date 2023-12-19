https://ria.ru/20231219/minoborony-1916698422.html
Путин даст оценку Минобороны за год
Путин даст оценку Минобороны за год - РИА Новости, 19.12.2023
Путин даст оценку Минобороны за год
На коллегии Минобороны будет дана оценка, что и как было сделано за год по первоочередным задачам ведомства, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:32
2023-12-19T13:32
2023-12-19T13:48
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На коллегии Минобороны будет дана оценка, что и как было сделано за год по первоочередным задачам ведомства, сообщил президент России Владимир Путин. "Год назад на итоговой коллегии Минобороны мы обсуждали первоочередные задачи, связанные с проведением специальной военной операции, говорили о дополнительных мерах по укреплению армии и флота. Сегодня оценим, что и как было сделано за прошедший период, а по каким направлениям необходимо еще качественно улучшить и усилить работу", - сказал он на коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20231219/dron-1916687422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Россия
Путин даст оценку Минобороны за год
Путин на коллегии Минобороны даст оценку работы ведомства за год
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На коллегии Минобороны будет дана оценка, что и как было сделано за год по первоочередным задачам ведомства, сообщил президент России Владимир Путин.
"Год назад на итоговой коллегии Минобороны мы обсуждали первоочередные задачи, связанные с проведением специальной военной операции, говорили о дополнительных мерах по укреплению армии и флота. Сегодня оценим, что и как было сделано за прошедший период, а по каким направлениям необходимо еще качественно улучшить и усилить работу", - сказал он на коллегии Минобороны.
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