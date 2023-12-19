https://ria.ru/20231219/minoborony-1916698422.html

Путин даст оценку Минобороны за год

Путин даст оценку Минобороны за год - РИА Новости, 19.12.2023

Путин даст оценку Минобороны за год

На коллегии Минобороны будет дана оценка, что и как было сделано за год по первоочередным задачам ведомства, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:32

2023-12-19T13:32

2023-12-19T13:48

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На коллегии Минобороны будет дана оценка, что и как было сделано за год по первоочередным задачам ведомства, сообщил президент России Владимир Путин. "Год назад на итоговой коллегии Минобороны мы обсуждали первоочередные задачи, связанные с проведением специальной военной операции, говорили о дополнительных мерах по укреплению армии и флота. Сегодня оценим, что и как было сделано за прошедший период, а по каким направлениям необходимо еще качественно улучшить и усилить работу", - сказал он на коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20231219/dron-1916687422.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, россия