Михалков рассказал, как повлиял на личную жизнь своих дочерей
Никита Михалков рассказал, что не одобрял выбор спутников своих дочерей
© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкРежиссер Никита Михалков с дочерьми актрисами Надеждой (слева) и Анной(справа)
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Режиссер и актер Никита Михалков в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, признался, что повлиял на личную жизнь своих дочерей Анны и Надежды.
Михалков вспомнил, как однажды старшая дочь Анна решила сообщить ему, что встретила любимого мужчина и намерена уйти к нему жить. Однако боялась реакции отца.
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"Аня приготовилась, что я вспылю. […] А я ей сказал: "Хорошо, давай. Просто помни, как тебя зовут. И, во-вторых, присмотрись к этому человеку получше, дальше поймешь все сама". И она так обалдела… Она разревелась из-за того, что вся ее энергия, которая была готова на борьбу — слилась", — рассказал режиссер о выборе старшей дочери.
Режиссер также вспомнил, как не одобрял кандидатуру кинематографиста Резо Гигинеишвили на роль мужа для младшей дочери Надежды.
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"Я просто понимал, что "декоративное обаяние" грузина все равно переживет все мои слова. Но, когда настал момент, я ей сказал: "Все. Терпеть. Ты будешь терпеть. Ты должна довести это сама до логического финала. Я не буду вмешиваться, говорить кому-то "как не стыдно". Ты должна это все пройти. Это твой путь", — поделился Никита Михалков.
Несмотря на это, как отметил актер, он всегда старался выстроить с детьми взрослые отношения. Поэтому не ставил им запретов, включая выбор второй половины.
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"Я не одобрял их выбор, но никогда не мешал, потому что понимал, что если помешаю, то будет только хуже", — пояснил Михалков.
Актриса Надежда Михалкова и режиссер Резо Гигинеишвили развелись в 2017 году. Инициатором развода стала актрисы. Супруги были в браке около семи лет, у них двое детей — дочь Нина и сын Иван.
Актриса Анна Михалкова замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. У супругов двое взрослых сыновей — Андрей и Сергей.