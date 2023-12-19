https://ria.ru/20231219/mikhalkov-1916717398.html

Михалков рассказал, как повлиял на личную жизнь своих дочерей

Михалков рассказал, как повлиял на личную жизнь своих дочерей - РИА Новости, 19.12.2023

Михалков рассказал, как повлиял на личную жизнь своих дочерей

Режиссер и актер Никита Михалков в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, признался, что повлиял на личную жизнь своих дочерей Анны и Надежды. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:20

2023-12-19T15:20

2023-12-19T16:36

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Режиссер и актер Никита Михалков в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, признался, что повлиял на личную жизнь своих дочерей Анны и Надежды. Михалков вспомнил, как однажды старшая дочь Анна решила сообщить ему, что встретила любимого мужчина и намерена уйти к нему жить. Однако боялась реакции отца."Аня приготовилась, что я вспылю. […] А я ей сказал: "Хорошо, давай. Просто помни, как тебя зовут. И, во-вторых, присмотрись к этому человеку получше, дальше поймешь все сама". И она так обалдела… Она разревелась из-за того, что вся ее энергия, которая была готова на борьбу — слилась", — рассказал режиссер о выборе старшей дочери.Режиссер также вспомнил, как не одобрял кандидатуру кинематографиста Резо Гигинеишвили на роль мужа для младшей дочери Надежды. "Я просто понимал, что "декоративное обаяние" грузина все равно переживет все мои слова. Но, когда настал момент, я ей сказал: "Все. Терпеть. Ты будешь терпеть. Ты должна довести это сама до логического финала. Я не буду вмешиваться, говорить кому-то "как не стыдно". Ты должна это все пройти. Это твой путь", — поделился Никита Михалков.Несмотря на это, как отметил актер, он всегда старался выстроить с детьми взрослые отношения. Поэтому не ставил им запретов, включая выбор второй половины. "Я не одобрял их выбор, но никогда не мешал, потому что понимал, что если помешаю, то будет только хуже", — пояснил Михалков.Актриса Надежда Михалкова и режиссер Резо Гигинеишвили развелись в 2017 году. Инициатором развода стала актрисы. Супруги были в браке около семи лет, у них двое детей — дочь Нина и сын Иван.Актриса Анна Михалкова замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. У супругов двое взрослых сыновей — Андрей и Сергей.

https://ria.ru/20231109/kirkorov-1908354719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

никита михалков, резо гигинеишвили, альберт баков, надежда михалкова, анна михалкова, знаменитости, новости шоу-бизнеса, новости культуры