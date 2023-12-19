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Михалков рассказал, как повлиял на личную жизнь своих дочерей - РИА Новости, 19.12.2023
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Шоубиз
 
15:20 19.12.2023 (обновлено: 16:36 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/mikhalkov-1916717398.html
Михалков рассказал, как повлиял на личную жизнь своих дочерей
Михалков рассказал, как повлиял на личную жизнь своих дочерей - РИА Новости, 19.12.2023
Михалков рассказал, как повлиял на личную жизнь своих дочерей
Режиссер и актер Никита Михалков в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, признался, что повлиял на личную жизнь своих дочерей Анны и Надежды. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:20
2023-12-19T16:36
шоубиз
никита михалков
резо гигинеишвили
альберт баков
надежда михалкова
анна михалкова
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Режиссер и актер Никита Михалков в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, признался, что повлиял на личную жизнь своих дочерей Анны и Надежды. Михалков вспомнил, как однажды старшая дочь Анна решила сообщить ему, что встретила любимого мужчина и намерена уйти к нему жить. Однако боялась реакции отца."Аня приготовилась, что я вспылю. […] А я ей сказал: "Хорошо, давай. Просто помни, как тебя зовут. И, во-вторых, присмотрись к этому человеку получше, дальше поймешь все сама". И она так обалдела… Она разревелась из-за того, что вся ее энергия, которая была готова на борьбу — слилась", — рассказал режиссер о выборе старшей дочери.Режиссер также вспомнил, как не одобрял кандидатуру кинематографиста Резо Гигинеишвили на роль мужа для младшей дочери Надежды. &quot;Я просто понимал, что &quot;декоративное обаяние&quot; грузина все равно переживет все мои слова. Но, когда настал момент, я ей сказал: &quot;Все. Терпеть. Ты будешь терпеть. Ты должна довести это сама до логического финала. Я не буду вмешиваться, говорить кому-то &quot;как не стыдно&quot;. Ты должна это все пройти. Это твой путь&quot;, — поделился Никита Михалков.Несмотря на это, как отметил актер, он всегда старался выстроить с детьми взрослые отношения. Поэтому не ставил им запретов, включая выбор второй половины. &quot;Я не одобрял их выбор, но никогда не мешал, потому что понимал, что если помешаю, то будет только хуже&quot;, — пояснил Михалков.Актриса Надежда Михалкова и режиссер Резо Гигинеишвили развелись в 2017 году. Инициатором развода стала актрисы. Супруги были в браке около семи лет, у них двое детей — дочь Нина и сын Иван.Актриса Анна Михалкова замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. У супругов двое взрослых сыновей — Андрей и Сергей.
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никита михалков, резо гигинеишвили, альберт баков, надежда михалкова, анна михалкова, знаменитости, новости шоу-бизнеса, новости культуры
Шоубиз, Никита Михалков, Резо Гигинеишвили, Альберт Баков, Надежда Михалкова, Анна Михалкова, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры
Михалков рассказал, как повлиял на личную жизнь своих дочерей

Никита Михалков рассказал, что не одобрял выбор спутников своих дочерей

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкРежиссер Никита Михалков с дочерьми актрисами Надеждой (слева) и Анной(справа)
Режиссер Никита Михалков с дочерьми актрисами Надеждой (слева) и Анной(справа) - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Режиссер и актер Никита Михалков в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, признался, что повлиял на личную жизнь своих дочерей Анны и Надежды.
Михалков вспомнил, как однажды старшая дочь Анна решила сообщить ему, что встретила любимого мужчина и намерена уйти к нему жить. Однако боялась реакции отца.
«
"Аня приготовилась, что я вспылю. […] А я ей сказал: "Хорошо, давай. Просто помни, как тебя зовут. И, во-вторых, присмотрись к этому человеку получше, дальше поймешь все сама". И она так обалдела… Она разревелась из-за того, что вся ее энергия, которая была готова на борьбу — слилась", — рассказал режиссер о выборе старшей дочери.
Режиссер также вспомнил, как не одобрял кандидатуру кинематографиста Резо Гигинеишвили на роль мужа для младшей дочери Надежды.
«

"Я просто понимал, что "декоративное обаяние" грузина все равно переживет все мои слова. Но, когда настал момент, я ей сказал: "Все. Терпеть. Ты будешь терпеть. Ты должна довести это сама до логического финала. Я не буду вмешиваться, говорить кому-то "как не стыдно". Ты должна это все пройти. Это твой путь", — поделился Никита Михалков.

Несмотря на это, как отметил актер, он всегда старался выстроить с детьми взрослые отношения. Поэтому не ставил им запретов, включая выбор второй половины.
«

"Я не одобрял их выбор, но никогда не мешал, потому что понимал, что если помешаю, то будет только хуже", — пояснил Михалков.

Актриса Надежда Михалкова и режиссер Резо Гигинеишвили развелись в 2017 году. Инициатором развода стала актрисы. Супруги были в браке около семи лет, у них двое детей — дочь Нина и сын Иван.
Актриса Анна Михалкова замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. У супругов двое взрослых сыновей — Андрей и Сергей.
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ШоубизНикита МихалковРезо ГигинеишвилиАльберт БаковНадежда МихалковаАнна МихалковаЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаНовости культуры
 
 
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