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В Москве в преддверии Нового года пройдет "Ночь в метро" - РИА Новости, 19.12.2023
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16:55 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/metro-1916761970.html
В Москве в преддверии Нового года пройдет "Ночь в метро"
В Москве в преддверии Нового года пройдет "Ночь в метро" - РИА Новости, 19.12.2023
В Москве в преддверии Нового года пройдет "Ночь в метро"
"Ночь в метро" пройдет в Москве в преддверии Нового года, зрителям покажут балет "Щелкунчик", сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:55
2023-12-19T16:55
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Ночь в метро" пройдет в Москве в преддверии Нового года, зрителям покажут балет "Щелкунчик", сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В честь наступающего Нового года мы решили провести "Ночь в метро", зрителям покажут балет "Щелкунчик". Попасть на него можно только через розыгрыш в социальных сетях Транспортного комплекса Москвы", - рассказал Ликсутов. В Telegram-канале департамента транспорта уточнили, что на одной из станций метро в ночь с 22 на 23 декабря жители и гости столицы смогут увидеть постановку с участием солистов Большого театра Игоря Цвирко и Кристины Кретовой в сопровождении оркестра. Посмотреть представление вживую смогут те, кто примет участие конкурсе в сообществе "Московское метро" "ВКонтакте". Так, 21 декабря выберут десять победителей, которые получат по два приглашения.
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максим ликсутов , москва
Максим Ликсутов , Москва
В Москве в преддверии Нового года пройдет "Ночь в метро"

Ликсутов: в Москве пройдет "Ночь в метро", зрителям покажут балет "Щелкунчик"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМашинист в кабине новогоднего поезда московского метро
Машинист в кабине новогоднего поезда московского метро - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Машинист в кабине новогоднего поезда московского метро . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Ночь в метро" пройдет в Москве в преддверии Нового года, зрителям покажут балет "Щелкунчик", сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"В честь наступающего Нового года мы решили провести "Ночь в метро", зрителям покажут балет "Щелкунчик". Попасть на него можно только через розыгрыш в социальных сетях Транспортного комплекса Москвы", - рассказал Ликсутов.
В Telegram-канале департамента транспорта уточнили, что на одной из станций метро в ночь с 22 на 23 декабря жители и гости столицы смогут увидеть постановку с участием солистов Большого театра Игоря Цвирко и Кристины Кретовой в сопровождении оркестра.
Посмотреть представление вживую смогут те, кто примет участие конкурсе в сообществе "Московское метро" "ВКонтакте". Так, 21 декабря выберут десять победителей, которые получат по два приглашения.
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