https://ria.ru/20231219/metro-1916677517.html

В Киеве могут частично закрыть первую линию метро

В Киеве могут частично закрыть первую линию метро - РИА Новости, 19.12.2023

В Киеве могут частично закрыть первую линию метро

В Киеве опасаются, что Святошинско-Броварскую линию столичного метро, которая соединяет западную часть города с восточной, частично закроют на ремонт после... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:22

2023-12-19T12:22

2023-12-19T12:22

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Киеве опасаются, что Святошинско-Броварскую линию столичного метро, которая соединяет западную часть города с восточной, частично закроют на ремонт после подтверждения аварийного состояния моста над Днепром, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на главу постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Витренко. "Последние два года известно, что мост находится в достаточно "уставшем" состоянии. Но только в этом году был предусмотрен в бюджете его капитальный ремонт... Если покажет экспертиза, что мост метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ", – приводит телеканал слова Витренко. Чиновник отметил, что в случае подтверждения аварийного состояния моста он будет закрыт и транспортная ситуация в столице Украины обретет апокалиптический характер. "Все понимаем, какое значение имеют мосты для города Киева, которых катастрофически не хватает. Это стратегические объекты для передвижения не только граждан, но и для ресурсного обеспечения деятельности сил обороны", – констатировал Витренко. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.

https://ria.ru/20231218/goroda-1916376233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр