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В Киеве могут частично закрыть первую линию метро - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/metro-1916677517.html
В Киеве могут частично закрыть первую линию метро
В Киеве могут частично закрыть первую линию метро - РИА Новости, 19.12.2023
В Киеве могут частично закрыть первую линию метро
В Киеве опасаются, что Святошинско-Броварскую линию столичного метро, которая соединяет западную часть города с восточной, частично закроют на ремонт после... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:22
2023-12-19T12:22
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Киеве опасаются, что Святошинско-Броварскую линию столичного метро, которая соединяет западную часть города с восточной, частично закроют на ремонт после подтверждения аварийного состояния моста над Днепром, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на главу постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Витренко. "Последние два года известно, что мост находится в достаточно "уставшем" состоянии. Но только в этом году был предусмотрен в бюджете его капитальный ремонт... Если покажет экспертиза, что мост метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ", – приводит телеканал слова Витренко. Чиновник отметил, что в случае подтверждения аварийного состояния моста он будет закрыт и транспортная ситуация в столице Украины обретет апокалиптический характер. "Все понимаем, какое значение имеют мосты для города Киева, которых катастрофически не хватает. Это стратегические объекты для передвижения не только граждан, но и для ресурсного обеспечения деятельности сил обороны", – констатировал Витренко. В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
https://ria.ru/20231218/goroda-1916376233.html
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html
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в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве могут частично закрыть первую линию метро

В Киеве могут частично закрыть первую линию метро из-за состояния моста

© AP Photo / Andrew KravchenkoМетромост через Днепр в Киеве
Метромост через Днепр в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Метромост через Днепр в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Киеве опасаются, что Святошинско-Броварскую линию столичного метро, которая соединяет западную часть города с восточной, частично закроют на ремонт после подтверждения аварийного состояния моста над Днепром, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на главу постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Витренко.
"Последние два года известно, что мост находится в достаточно "уставшем" состоянии. Но только в этом году был предусмотрен в бюджете его капитальный ремонт... Если покажет экспертиза, что мост метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ", – приводит телеканал слова Витренко.
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Чиновник отметил, что в случае подтверждения аварийного состояния моста он будет закрыт и транспортная ситуация в столице Украины обретет апокалиптический характер. "Все понимаем, какое значение имеют мосты для города Киева, которых катастрофически не хватает. Это стратегические объекты для передвижения не только граждан, но и для ресурсного обеспечения деятельности сил обороны", – констатировал Витренко.

Святошинско-Броварская, или Красная линия - исторически первая линия Киевского метрополитена, состоящего из трех линий. Соединяет жилые массивы Академгородок, Авиагородок и Новобеличи на западе с Северо-Броварским и Лесным жилмассивами на востоке. Является наиболее загруженной в Киевском метрополитене, протяженность составляет почти 23 километра. На линии расположено 18 станций, в том числе самая глубокая станция в мире - "Арсенальная". Она находится на глубине 105,5 метра, была открыта в составе первой очереди 6 ноября 1960 года.

В начале декабря киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
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