https://ria.ru/20231219/medvedev-1916820723.html

Медведев поблагодарил ЕС за рост экономики России, комментируя санкции

Медведев поблагодарил ЕС за рост экономики России, комментируя санкции - РИА Новости, 19.12.2023

Медведев поблагодарил ЕС за рост экономики России, комментируя санкции

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя введение ЕС 12-го пакета санкций против РФ, поблагодарил Евросоюз за... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T21:15

2023-12-19T21:15

2023-12-19T21:16

экономика

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дмитрий медведев

евросоюз

единая россия

совет европы

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя введение ЕС 12-го пакета санкций против РФ, поблагодарил Евросоюз за обеспечение роста экономики России на фоне падения ВВП некоторых европейских стран. Комментируя новый пакет санкций против РФ, Медведев обратил внимание, что экономика некоторых европейских стран "погружается в рецессию". "Двенадцатый пакет санкций против России вступил в силу. Между тем, европейская экономика неуклонно погружается в рецессию ", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. Медведев отметил снижение ВВП Германии, что который составил минус 0,2 процента во втором квартале и минус 0,3 процента в третьем квартале "в годовом выражении". Председатель партии также обратил внимание на снижение ВВП во Франции, отметив, что такое "мрачное сокращение" ВВП стран ЕС может продлиться до середины 2024 года. "Напротив, ВВП России прибавил 5,5 процента в годовом выражении в третьем квартале и 7,8 процента во втором. Сейчас самое время подумать об очередном пакете санкций против нашей страны. ЕС, спасибо за рост (экономики РФ – ред.)!" - отметил Медведев. В понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения - в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. В МИД РФ заявили, что в ответ на двенадцатый пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ.

https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916807340.html

https://ria.ru/20231219/almazy-1916725801.html

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экономика, россия, германия, франция, дмитрий медведев, евросоюз, единая россия, совет европы