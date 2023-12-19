В Ульяновской области спасли лосенка, покусанного бездомными собаками
В Ульяновской области спасли лосенка, которого покусали бродячие собаки
© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской областиДетеныш лося, найденный в Ульяновской области
Детеныш лося, найденный в Ульяновской области
САМАРА, 19 дек — РИА Новости. В районе поселка Мулловка в Ульяновской области нашли лосенка, покусанного бродячими собаками, его доставили в зоопарк, сообщило региональное Минприроды в своем Telegram-канале.
"Предположительно, лосенок заблудился и пришел в населенный пункт. Лосенка в этот же день доставили в Ульяновский зоопарк, где его осмотрели ветеринары. На теле животного были обнаружены покусанные раны, ему требуется лечение. Сейчас зверь помещен в специальный вольер на 30-дневный карантин, после чего будет комиссионно решаться его судьба", — говорится в сообщении Минприроды.
Лосенка, которому примерно шесть-семь месяцев, нашли 18 декабря возле заправки около поселка Мулловка в Мелекесском районе. Туда его загнали бродячие собаки. Местные жители оперативно сообщили об этом в Минприроды Ульяновской области, и сотрудники департамента охотничьего хозяйства приехали на помощь.
Скорее всего, животное нельзя будет выпускать в естественную среду обитания, лось останется на полувольном содержании в зоопарке, отметили в министерстве.