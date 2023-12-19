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В Ульяновской области спасли лосенка, покусанного бездомными собаками

В Ульяновской области спасли лосенка, покусанного бездомными собаками - РИА Новости, 19.12.2023

В Ульяновской области спасли лосенка, покусанного бездомными собаками

В районе поселка Мулловка в Ульяновской области нашли лосенка, покусанного бродячими собаками, его доставили в зоопарк, сообщило региональное Минприроды в своем РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:33

2023-12-19T10:33

2023-12-19T16:39

хорошие новости

ульяновская область

мелекесский район

происшествия

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САМАРА, 19 дек — РИА Новости. В районе поселка Мулловка в Ульяновской области нашли лосенка, покусанного бродячими собаками, его доставили в зоопарк, сообщило региональное Минприроды в своем Telegram-канале. "Предположительно, лосенок заблудился и пришел в населенный пункт. Лосенка в этот же день доставили в Ульяновский зоопарк, где его осмотрели ветеринары. На теле животного были обнаружены покусанные раны, ему требуется лечение. Сейчас зверь помещен в специальный вольер на 30-дневный карантин, после чего будет комиссионно решаться его судьба", — говорится в сообщении Минприроды. Лосенка, которому примерно шесть-семь месяцев, нашли 18 декабря возле заправки около поселка Мулловка в Мелекесском районе. Туда его загнали бродячие собаки. Местные жители оперативно сообщили об этом в Минприроды Ульяновской области, и сотрудники департамента охотничьего хозяйства приехали на помощь. Скорее всего, животное нельзя будет выпускать в естественную среду обитания, лось останется на полувольном содержании в зоопарке, отметили в министерстве.

ульяновская область

мелекесский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ульяновская область, мелекесский район, происшествия