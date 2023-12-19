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В Ульяновской области спасли лосенка, покусанного бездомными собаками - РИА Новости, 19.12.2023
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Хорошие новости
 
10:33 19.12.2023 (обновлено: 16:39 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/losenok-1916648186.html
В Ульяновской области спасли лосенка, покусанного бездомными собаками
В Ульяновской области спасли лосенка, покусанного бездомными собаками - РИА Новости, 19.12.2023
В Ульяновской области спасли лосенка, покусанного бездомными собаками
В районе поселка Мулловка в Ульяновской области нашли лосенка, покусанного бродячими собаками, его доставили в зоопарк, сообщило региональное Минприроды в своем РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:33
2023-12-19T16:39
хорошие новости
ульяновская область
мелекесский район
происшествия
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САМАРА, 19 дек — РИА Новости. В районе поселка Мулловка в Ульяновской области нашли лосенка, покусанного бродячими собаками, его доставили в зоопарк, сообщило региональное Минприроды в своем Telegram-канале. "Предположительно, лосенок заблудился и пришел в населенный пункт. Лосенка в этот же день доставили в Ульяновский зоопарк, где его осмотрели ветеринары. На теле животного были обнаружены покусанные раны, ему требуется лечение. Сейчас зверь помещен в специальный вольер на 30-дневный карантин, после чего будет комиссионно решаться его судьба", — говорится в сообщении Минприроды. Лосенка, которому примерно шесть-семь месяцев, нашли 18 декабря возле заправки около поселка Мулловка в Мелекесском районе. Туда его загнали бродячие собаки. Местные жители оперативно сообщили об этом в Минприроды Ульяновской области, и сотрудники департамента охотничьего хозяйства приехали на помощь. Скорее всего, животное нельзя будет выпускать в естественную среду обитания, лось останется на полувольном содержании в зоопарке, отметили в министерстве.
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ульяновская область, мелекесский район, происшествия
Хорошие новости, Ульяновская область, Мелекесский район, Происшествия
В Ульяновской области спасли лосенка, покусанного бездомными собаками

В Ульяновской области спасли лосенка, которого покусали бродячие собаки

© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской областиДетеныш лося, найденный в Ульяновской области
Детеныш лося, найденный в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области
Детеныш лося, найденный в Ульяновской области
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САМАРА, 19 дек — РИА Новости. В районе поселка Мулловка в Ульяновской области нашли лосенка, покусанного бродячими собаками, его доставили в зоопарк, сообщило региональное Минприроды в своем Telegram-канале.
"Предположительно, лосенок заблудился и пришел в населенный пункт. Лосенка в этот же день доставили в Ульяновский зоопарк, где его осмотрели ветеринары. На теле животного были обнаружены покусанные раны, ему требуется лечение. Сейчас зверь помещен в специальный вольер на 30-дневный карантин, после чего будет комиссионно решаться его судьба", — говорится в сообщении Минприроды.
Лосенка, которому примерно шесть-семь месяцев, нашли 18 декабря возле заправки около поселка Мулловка в Мелекесском районе. Туда его загнали бродячие собаки. Местные жители оперативно сообщили об этом в Минприроды Ульяновской области, и сотрудники департамента охотничьего хозяйства приехали на помощь.
Скорее всего, животное нельзя будет выпускать в естественную среду обитания, лось останется на полувольном содержании в зоопарке, отметили в министерстве.
 
Хорошие новостиУльяновская областьМелекесский районПроисшествия
 
 
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