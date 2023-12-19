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Выдача экспортных лицензий на ряд товаров перешла на "Мой экспорт" - РИА Новости, 19.12.2023
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13:21 19.12.2023 (обновлено: 13:24 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/litsenzii-1916690611.html
Выдача экспортных лицензий на ряд товаров перешла на "Мой экспорт"
Выдача экспортных лицензий на ряд товаров перешла на "Мой экспорт" - РИА Новости, 19.12.2023
Выдача экспортных лицензий на ряд товаров перешла на "Мой экспорт"
Для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, отдельных дикорастущих растений и прекурсоров необходимо использовать платформу "Мой экспорт", которая является... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:21
2023-12-19T13:24
пресс-релизы
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российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, отдельных дикорастущих растений и прекурсоров необходимо использовать платформу "Мой экспорт", которая является официальным каналом для получения лицензии Минпромторга РФ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). "Эти продукты имеют большой спрос на международном рынке и являются важной составляющей экспортной деятельности российских компаний", - говорится в сообщении. Первая группа товаров, на которую можно оформить экспортную лицензию, включает в себя живую рыбу, ракообразных и моллюсков, а также другие живые водные биологические ресурсы. Вторая группа - дикорастущие растения, которые имеют высокую ценность из-за своих уникальных свойств или редкости. Третья группа объединяет химические вещества, которые используются в фармацевтической и парфюмерной промышленности, а также для создания ароматизаторов и отдушек при производстве потребительских товаров. "Перевод сервиса на цифровую платформу "Мой экспорт" позволяет сделать процедуру подачи заявлений более удобной для экспортеров. Заявка является электронной, поэтому исключена необходимость дублирования комплекта заявки на бумажном носителе в адрес Минпромторга. Также сокращено количество обязательных документов. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на платформе "Мой экспорт", там же отображается результат услуги, доступный для скачивания", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. В сервисе "Документы. Экспортные лицензии" заявитель вносит информацию по заявке и прикрепляет необходимые документы, после чего заявка направляется на регистрацию в Минпромторг, где рассматривается после оплаты государственной пошлины. Результат оказания услуги отображается в личном кабинете заявителя на портале "Мой экспорт" в течение десяти рабочих дней.
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пресс-релизы, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), экономика
Пресс-релизы, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика

Выдача экспортных лицензий на ряд товаров перешла на "Мой экспорт"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, отдельных дикорастущих растений и прекурсоров необходимо использовать платформу "Мой экспорт", которая является официальным каналом для получения лицензии Минпромторга РФ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Эти продукты имеют большой спрос на международном рынке и являются важной составляющей экспортной деятельности российских компаний", - говорится в сообщении.
Первая группа товаров, на которую можно оформить экспортную лицензию, включает в себя живую рыбу, ракообразных и моллюсков, а также другие живые водные биологические ресурсы. Вторая группа - дикорастущие растения, которые имеют высокую ценность из-за своих уникальных свойств или редкости. Третья группа объединяет химические вещества, которые используются в фармацевтической и парфюмерной промышленности, а также для создания ароматизаторов и отдушек при производстве потребительских товаров.
"Перевод сервиса на цифровую платформу "Мой экспорт" позволяет сделать процедуру подачи заявлений более удобной для экспортеров. Заявка является электронной, поэтому исключена необходимость дублирования комплекта заявки на бумажном носителе в адрес Минпромторга. Также сокращено количество обязательных документов. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на платформе "Мой экспорт", там же отображается результат услуги, доступный для скачивания", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
В сервисе "Документы. Экспортные лицензии" заявитель вносит информацию по заявке и прикрепляет необходимые документы, после чего заявка направляется на регистрацию в Минпромторг, где рассматривается после оплаты государственной пошлины. Результат оказания услуги отображается в личном кабинете заявителя на портале "Мой экспорт" в течение десяти рабочих дней.
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Пресс-релизыВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
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