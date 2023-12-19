https://ria.ru/20231219/litsenzii-1916690611.html

Выдача экспортных лицензий на ряд товаров перешла на "Мой экспорт"

Выдача экспортных лицензий на ряд товаров перешла на "Мой экспорт" - РИА Новости, 19.12.2023

Выдача экспортных лицензий на ряд товаров перешла на "Мой экспорт"

Для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, отдельных дикорастущих растений и прекурсоров необходимо использовать платформу "Мой экспорт", которая является... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:21

2023-12-19T13:21

2023-12-19T13:24

пресс-релизы

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, отдельных дикорастущих растений и прекурсоров необходимо использовать платформу "Мой экспорт", которая является официальным каналом для получения лицензии Минпромторга РФ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). "Эти продукты имеют большой спрос на международном рынке и являются важной составляющей экспортной деятельности российских компаний", - говорится в сообщении. Первая группа товаров, на которую можно оформить экспортную лицензию, включает в себя живую рыбу, ракообразных и моллюсков, а также другие живые водные биологические ресурсы. Вторая группа - дикорастущие растения, которые имеют высокую ценность из-за своих уникальных свойств или редкости. Третья группа объединяет химические вещества, которые используются в фармацевтической и парфюмерной промышленности, а также для создания ароматизаторов и отдушек при производстве потребительских товаров. "Перевод сервиса на цифровую платформу "Мой экспорт" позволяет сделать процедуру подачи заявлений более удобной для экспортеров. Заявка является электронной, поэтому исключена необходимость дублирования комплекта заявки на бумажном носителе в адрес Минпромторга. Также сокращено количество обязательных документов. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на платформе "Мой экспорт", там же отображается результат услуги, доступный для скачивания", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов. В сервисе "Документы. Экспортные лицензии" заявитель вносит информацию по заявке и прикрепляет необходимые документы, после чего заявка направляется на регистрацию в Минпромторг, где рассматривается после оплаты государственной пошлины. Результат оказания услуги отображается в личном кабинете заявителя на портале "Мой экспорт" в течение десяти рабочих дней.

https://ria.ru/20231218/igra-1916563236.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пресс-релизы, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), экономика