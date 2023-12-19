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В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся в нем девушка не пострадала - РИА Новости, 19.12.2023
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22:44 19.12.2023
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В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся в нем девушка не пострадала
В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся в нем девушка не пострадала - РИА Новости, 19.12.2023
В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся в нем девушка не пострадала
Лифт сорвался с восьмого этажа в доме в Казани и остановился между первым и вторым этажами, находившаяся внутри девушка не пострадала, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T22:44
2023-12-19T22:44
происшествия
казань
россия
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КАЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Лифт сорвался с восьмого этажа в доме в Казани и остановился между первым и вторым этажами, находившаяся внутри девушка не пострадала, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "На улице Спартаковской в Казани с восьмого этажа сорвался лифт с девушкой внутри и остановился между первым и вторым этажами", - говорится в сообщении. Прибывшие пожарные вскрыли двери лифта при помощи гидравлической аварийно-спасательной техники, извлекли из кабины девушку 2001 года рождения и передали медикам. По оценке врачей, пассажирка не пострадала.
https://ria.ru/20231214/reanimatsiya-1915875593.html
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся в нем девушка не пострадала

В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся внутри девушка не пострадала

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Лифт сорвался с восьмого этажа в доме в Казани и остановился между первым и вторым этажами, находившаяся внутри девушка не пострадала, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
«
"На улице Спартаковской в Казани с восьмого этажа сорвался лифт с девушкой внутри и остановился между первым и вторым этажами", - говорится в сообщении.
Прибывшие пожарные вскрыли двери лифта при помощи гидравлической аварийно-спасательной техники, извлекли из кабины девушку 2001 года рождения и передали медикам.
По оценке врачей, пассажирка не пострадала.
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