https://ria.ru/20231219/lift-1916829938.html

В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся в нем девушка не пострадала

В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся в нем девушка не пострадала - РИА Новости, 19.12.2023

В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся в нем девушка не пострадала

Лифт сорвался с восьмого этажа в доме в Казани и остановился между первым и вторым этажами, находившаяся внутри девушка не пострадала, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T22:44

2023-12-19T22:44

2023-12-19T22:44

происшествия

казань

россия

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КАЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Лифт сорвался с восьмого этажа в доме в Казани и остановился между первым и вторым этажами, находившаяся внутри девушка не пострадала, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "На улице Спартаковской в Казани с восьмого этажа сорвался лифт с девушкой внутри и остановился между первым и вторым этажами", - говорится в сообщении. Прибывшие пожарные вскрыли двери лифта при помощи гидравлической аварийно-спасательной техники, извлекли из кабины девушку 2001 года рождения и передали медикам. По оценке врачей, пассажирка не пострадала.

https://ria.ru/20231214/reanimatsiya-1915875593.html

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2023

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происшествия, казань, россия