https://ria.ru/20231219/lift-1916829938.html
В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся в нем девушка не пострадала
В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся в нем девушка не пострадала - РИА Новости, 19.12.2023
В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся в нем девушка не пострадала
Лифт сорвался с восьмого этажа в доме в Казани и остановился между первым и вторым этажами, находившаяся внутри девушка не пострадала, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T22:44
2023-12-19T22:44
2023-12-19T22:44
происшествия
казань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
КАЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Лифт сорвался с восьмого этажа в доме в Казани и остановился между первым и вторым этажами, находившаяся внутри девушка не пострадала, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "На улице Спартаковской в Казани с восьмого этажа сорвался лифт с девушкой внутри и остановился между первым и вторым этажами", - говорится в сообщении. Прибывшие пожарные вскрыли двери лифта при помощи гидравлической аварийно-спасательной техники, извлекли из кабины девушку 2001 года рождения и передали медикам. По оценке врачей, пассажирка не пострадала.
https://ria.ru/20231214/reanimatsiya-1915875593.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся в нем девушка не пострадала
В Казани лифт сорвался с 8 этажа, находившаяся внутри девушка не пострадала