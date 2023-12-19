https://ria.ru/20231219/ldpr-1916799718.html

Луговой, Кошелев, Бут, Дегтярев, Островский вошли в высший совет ЛДПР

Луговой, Кошелев, Бут, Дегтярев, Островский вошли в высший совет ЛДПР - РИА Новости, 19.12.2023

Луговой, Кошелев, Бут, Дегтярев, Островский вошли в высший совет ЛДПР

Депутаты Госдумы Андрей Луговой, Владимир Кошелев, депутат ульяновского заксобрания Виктор Бут, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, экс-губернатор... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T19:01

2023-12-19T19:01

2023-12-19T19:01

лдпр

госдума рф

михаил дегтярев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29bc3e922a29393188029b081af9061c.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы Андрей Луговой, Владимир Кошелев, депутат ульяновского заксобрания Виктор Бут, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский вошли в высший совет ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.Ранее делегаты съезда ЛДПР приняли устав партии в новой редакции, по нему глава ЛДПР сможет приостанавливать полномочия членов ее высшего совета.Депутаты Госдумы Андрей Луговой, Владимир Кошелев, депутат ульяновского заксобрания Виктор Бут, губернатор Хабаровского Края Михаил Дегтярев, экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский, координатор регионального отделения ЛДПР в Чечне Джамбулат Умаров вошли в высший совет ЛДПР.Сохранили членство в нем, в том числе, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, член ЦИК РФ Александр Курдюмов, глава аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Максим Зайцев и замглавы ее аппарата Никита Березин.Покинули высший совет главы думских комитетов по труду и по региональной политике Ярослав Нилов и Алексей Диденко.Полностью список членов высшего совета выглядит следующим образом: "Слуцкий Леонид Эдуардович, Островский Алексей Владимирович, Курдюмов Александр Борисович, Луговой Андрей Константинович, Кошелев Владимир Алексеевич, Строкова Елена Викторовна, Каргинов Сергей Генрихович, Умаров Джамбулат Вахидович, Леонов Сергей Дмитриевич, Березин Никита Владимирович, Зайцев Максим Сергеевич, Балберов Александр Александрович, Бут Виктор Анатольевич, Деньгин Вадим Евгеньевич, Кулиева Василина Васильевна, Дегтярев Михаил Владимирович, Марков Евгений Владимирович, Новиков Дмитрий Павлович, Абрамов Иван Николаевич, Костин Владимир Александрович, Чернышов Борис Александрович, Морозов Антон Юрьевич, Крамар Андрей Петрович, Мишин Евгений Викторович".Вторая часть съезда ЛДПР проходит в офисе партии в 1-м Басманном переулке.

https://ria.ru/20231213/vlasov-1915546606.html

https://ria.ru/20231125/proekt-1911790246.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лдпр, госдума рф, михаил дегтярев