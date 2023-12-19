Рейтинг@Mail.ru
Производство кроссоверов началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:12 19.12.2023 (обновлено: 20:15 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/krossovery-1916812526.html
Производство кроссоверов началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге
Производство кроссоверов началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге - РИА Новости, 19.12.2023
Производство кроссоверов началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге
Производство кроссоверов запущено на заводе "ПСМА Рус" в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T20:12
2023-12-19T20:15
калужская область
экономика
авто
калуга
калужская область
владислав шапша
псма рус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591278544_0:144:3066:1869_1920x0_80_0_0_c00219b1b4d1cccecc3d5fdc5a70606c.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Производство кроссоверов запущено на заводе "ПСМА Рус" в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "На этой площадке компания "Автомобильные технологии" запускает производство легковых кроссоверов. Проделали большую совместную работу. Несмотря на трудности, руководство компании не отступило от намеченных планов. Для нас важно, чтобы были сохранены профиль предприятия, рабочие места. До конца года здесь будет собрана пилотная партия из 48 автомобилей", - отметил он."Конечно, всем интересно узнать модель локальной сборки. Компания обязательно объявит об этом на старте продаж", - уточнил губернатор. Выпуск организован "Автомобильными технологиями" по договору аренды при поддержке восточного партнёра. Пока речь идёт о производстве по крупноузловой технологии, в перспективе рассматривается возможность выпуска автомобилей по полному циклу: со сваркой и окраской, рассказали в компании. Директор по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павел Безрученко также отметил, что серийное производство модели начнётся в марте 2024 года, продажи стартуют в марте-апреле. Стоить новинка будет порядка 4 миллионов рублей. "Это уже второе предприятие автопрома, которое после вынужденной паузы возобновляет выпуск машин. И по третьей площадке ждем хороших вестей со дня на день. В прошлом году по промпроизводству немного просели. Но сейчас, даже пока без учета автопрома, выходим на рост", - подчеркнул Шапша.
https://ria.ru/20231214/gruzoviki-1915717229.html
калуга
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591278544_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e5f49ead100ebe0dd38b49cb5139f1a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, калуга, калужская область, владислав шапша, псма рус
Калужская область, Экономика, Авто, Калуга, Калужская область, Владислав Шапша, ПСМА Рус

Производство кроссоверов началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРабочий в цехе калужского завода "ПСМА Рус"
Рабочий в цехе калужского завода ПСМА Рус - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Рабочий в цехе калужского завода "ПСМА Рус". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Производство кроссоверов запущено на заводе "ПСМА Рус" в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«
"На этой площадке компания "Автомобильные технологии" запускает производство легковых кроссоверов. Проделали большую совместную работу. Несмотря на трудности, руководство компании не отступило от намеченных планов. Для нас важно, чтобы были сохранены профиль предприятия, рабочие места. До конца года здесь будет собрана пилотная партия из 48 автомобилей", - отметил он.
«
"Конечно, всем интересно узнать модель локальной сборки. Компания обязательно объявит об этом на старте продаж", - уточнил губернатор.
Выпуск организован "Автомобильными технологиями" по договору аренды при поддержке восточного партнёра. Пока речь идёт о производстве по крупноузловой технологии, в перспективе рассматривается возможность выпуска автомобилей по полному циклу: со сваркой и окраской, рассказали в компании.
Директор по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павел Безрученко также отметил, что серийное производство модели начнётся в марте 2024 года, продажи стартуют в марте-апреле. Стоить новинка будет порядка 4 миллионов рублей.
«
"Это уже второе предприятие автопрома, которое после вынужденной паузы возобновляет выпуск машин. И по третьей площадке ждем хороших вестей со дня на день. В прошлом году по промпроизводству немного просели. Но сейчас, даже пока без учета автопрома, выходим на рост", - подчеркнул Шапша.
Производство грузовиков Next началось на бывшем заводе Volvo Trucks
Производство грузовиков Next началось на бывшем заводе Volvo Trucks
14 декабря, 11:57
 
Калужская областьЭкономикаАвтоКалугаКалужская областьВладислав ШапшаПСМА Рус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала