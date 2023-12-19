https://ria.ru/20231219/krossovery-1916812526.html

Производство кроссоверов началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге

Производство кроссоверов началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге - РИА Новости, 19.12.2023

Производство кроссоверов началось на заводе "ПСМА Рус" в Калуге

Производство кроссоверов запущено на заводе "ПСМА Рус" в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T20:12

2023-12-19T20:12

2023-12-19T20:15

калужская область

экономика

авто

калуга

калужская область

владислав шапша

псма рус

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Производство кроссоверов запущено на заводе "ПСМА Рус" в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "На этой площадке компания "Автомобильные технологии" запускает производство легковых кроссоверов. Проделали большую совместную работу. Несмотря на трудности, руководство компании не отступило от намеченных планов. Для нас важно, чтобы были сохранены профиль предприятия, рабочие места. До конца года здесь будет собрана пилотная партия из 48 автомобилей", - отметил он."Конечно, всем интересно узнать модель локальной сборки. Компания обязательно объявит об этом на старте продаж", - уточнил губернатор. Выпуск организован "Автомобильными технологиями" по договору аренды при поддержке восточного партнёра. Пока речь идёт о производстве по крупноузловой технологии, в перспективе рассматривается возможность выпуска автомобилей по полному циклу: со сваркой и окраской, рассказали в компании. Директор по стратегическому развитию "Автомобильных технологий" Павел Безрученко также отметил, что серийное производство модели начнётся в марте 2024 года, продажи стартуют в марте-апреле. Стоить новинка будет порядка 4 миллионов рублей. "Это уже второе предприятие автопрома, которое после вынужденной паузы возобновляет выпуск машин. И по третьей площадке ждем хороших вестей со дня на день. В прошлом году по промпроизводству немного просели. Но сейчас, даже пока без учета автопрома, выходим на рост", - подчеркнул Шапша.

https://ria.ru/20231214/gruzoviki-1915717229.html

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Наталья Макарова

экономика, авто, калуга, калужская область, владислав шапша, псма рус