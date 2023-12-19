https://ria.ru/20231219/krasnolimanskoe-1916654070.html

На Краснолиманском направлении отразили пять атак

На Краснолиманском направлении отразили пять атак - РИА Новости, 19.12.2023

На Краснолиманском направлении отразили пять атак

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:52

2023-12-19T10:52

2023-12-19T10:56

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отражено восемь атак 14-й, 60-й, а также нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231219/ssha-1916654273.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность