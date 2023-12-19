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На Краснолиманском направлении отразили пять атак - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 19.12.2023 (обновлено: 10:56 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/krasnolimanskoe-1916654070.html
На Краснолиманском направлении отразили пять атак
На Краснолиманском направлении отразили пять атак - РИА Новости, 19.12.2023
На Краснолиманском направлении отразили пять атак
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:52
2023-12-19T10:56
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отражено восемь атак 14-й, 60-й, а также нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - уточнили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Краснолиманском направлении отразили пять атак

На Краснолиманском направлении отразили пять атак штурмовых групп

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отражено восемь атак 14-й, 60-й, а также нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
«
"Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики.
"Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - уточнили в ведомстве.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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