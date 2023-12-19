На Краснолиманском направлении отразили пять атак
На Краснолиманском направлении отразили пять атак штурмовых групп
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 240 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отражено восемь атак 14-й, 60-й, а также нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
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"Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики.
"Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - уточнили в ведомстве.