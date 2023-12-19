https://ria.ru/20231219/kontrrazvedka-1916613064.html

День российской военной контрразведки

День российской военной контрразведки - РИА Новости, 19.12.2023

День российской военной контрразведки

День российской военной контрразведки отмечается во вторник. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T00:44

2023-12-19T00:44

2023-12-19T00:44

безопасность

справки

россия

ссср

германия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. День российской военной контрразведки отмечается во вторник. Ниже приводится справочная информация. 19 декабря в России отмечается день образования военной контрразведки. В этот день в 1918 году было принято решение о создании Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК) – органа военной контрразведки Советского государства. Военная контрразведка – деятельность, осуществляемая специальными органами по защите вооруженных сил и других войск от иностранных органов; составная часть контрразведки государства. В РФ представлена органами безопасности в войсках, которые входят в единую систему органов Федеральной службы безопасности (ФСБ). Работа по контрразведывательному обеспечению вооруженных сил в Российской империи проводилась с того момента, как была сформирована регулярная армия, то есть с начала XVIII века. Она заключалась в поиске вражеских лазутчиков, раскрытии возможных перебежчиков и предателей в ее рядах, дезинформации неприятеля. Как самостоятельная структура военная контрразведка впервые появилась в России лишь перед Отечественной войной 1812 года, когда была создана Высшая воинская полиция. На нее были возложены функции контрразведки и контршпионажа в действующей армии, а также полицейские функции на территориях, недавно вошедших в состав империи – Прибалтийских губерниях, части Польши. К 1815 году Высшая воинская полиция была упразднена. Прообраз современной военной контрразведки возник в России в январе 1903 года, когда при Главном штабе было создано Разведочное отделение, предназначенное для борьбы со шпионажем. Оно было засекреченным, и о его работе мало кому было известно. Параллельно с ним в 1904-1906 годах действовало специальное "отделение по разведке военного шпионства" в департаменте полиции. В 1911 году особые контрразведывательные отделения были созданы при штабах военных округов. Возглавляли их жандармские офицеры, которые числились прикомандированными к военному министерству, но продолжали состоять в рядах Отдельного корпуса жандармов. Кроме пресечения иностранного шпионажа, контрразведывательные отделения также должны были заниматься воспрепятствованием "тем мерам иностранных государств", которые могли "вредить интересам обороны государства". С началом Первой мировой войны (1914-1918) контрразведывательные отделения были организованы при штабе Верховного главнокомандующего, штабах фронтов и армий, а в октябре 1915 года – при Морском генеральном штабе и штабах флотов. Были упразднены в 1918 году. В Советской России контрразведывательной деятельностью первоначально занимались разрозненно действовавшие органы Военного контроля, созданные Реввоенсоветом, а также чрезвычайные комиссии (ЧК) по борьбе с контрреволюцией, образованные Советом Народных Комиссаров (СНК) РСФСР на фронтах. 19 декабря 1918 года постановлением Бюро Центрального комитета Российской коммунистической партии (большевиков) фронтовые и армейские ЧК были объединены с органами Военного контроля, и на их основе образован новый орган – Особый отдел ВЧК при СНК РСФСР. В дальнейшем с образованием особых отделов фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий и особых отделов при губернских ЧК была создана единая централизованная система органов безопасности в войсках. 19 декабря стал днем рождения советской военной контрразведки. С первых дней особые отделы всегда осуществляли свою деятельность в тесном взаимодействии с военным командованием. Такой подход к организации деятельности военной контрразведки стал в дальнейшем одним из основополагающих принципов их работы. Тогда же родился и другой принцип деятельности военной контрразведки, значимость которого никогда и никем не подвергалась сомнению: тесная связь с личным составом воинских частей, работниками военных объектов, штабов и учреждений, находящихся в оперативном обеспечении органов безопасности в войсках. В период Гражданской войны и военной интервенции органы военной контрразведки проделала большую работу по раскрытию и ликвидации контрреволюционных заговоров, обезвреживанию вражеских агентов в воинских частях и учреждениях. Переход Советской страны от войны к мирному строительству обусловили необходимость изменения задач Особых отделов, которые в этот период направляли свои усилия на обеспечение мирного труда советских людей. Серьезным испытанием для военных контрразведчиков стала Великая Отечественная война (1941-1945). Благодаря их работе командование нацистской Германии накануне войны не знало ни реальной численности Красной армии, ни количественных и качественных показателей ее вооружения. Все попытки абвера (орган военной разведки и контрразведки Германии) создать внутри СССР устойчивую разведывательную сеть для добывания информации о Красной Армии встречали прочный контрразведывательный заслон. В годы войны контрразведывательное обеспечение основных операций Красной армии и Военно-морского флота осуществлялось органами военной контрразведки НКВД СССР, а затем Главным управлением контрразведки Народного комиссариата обороны "Смерш" ("Смерть шпионам"). На "Смерш", образованный постановлением Совнаркома СССР от 19 апреля 1943 года, в числе первостепенных возлагались задачи борьбы со шпионской, диверсионной, террористической и иной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной армии и принятия совместно с командованием оперативных мер, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта. Среди важнейших направлений деятельности контрразведки выделяются мероприятия по обеспечению скрытности подготовки наступательных операций Красной армии, захвату агентов спецслужб фашистской Германии. На основе вербовки заброшенных агентов германских спецслужб органы контрразведки "Смерш" использовали радиоигры для стратегической дезинформации противника в интересах и по указаниям Верховного главнокомандования и Генерального штаба Красной армии. За достаточно короткий срок при реализации "зафронтовых мероприятий" "смершевцам" удалось создать надежные оперативные позиции в германских армейских разведструктурах и школах подготовки агентуры. Благодаря этому они нередко располагали подробными сведениями об агентах противника еще в период их подготовки в разведшколах. В результате смогли разоблачить многих вражеских диверсантов и перевербовать шпионов, наладить действенные каналы продвижения дезинформации и укрепить систему контрразведывательного обеспечения операций Красной армии. Всего за годы Великой Отечественной войны военными контрразведчиками было обезврежено более 30 тысяч шпионов, около 3,5 тысяч диверсантов и свыше шести тысяч террористов. За линию фронта, в тыл противника, было заброшено свыше трех тысяч агентов; проведено более 180 радиоигр с разведцентрами противника. В условиях войны в Советском Союзе была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Военная контрразведка показала превосходство в ожесточенной схватке с немецкими спецслужбами и внесла весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Более шести тысяч армейских чекистов исполнили свой долг до конца и погибли в схватке с врагом. За образцовое выполнение заданий тысячи военных контрразведчиков были награждены орденами и медалями, а четверым сотрудникам органов военной контрразведки присвоено звание Героя Советского Союза. В годы войны советская военная контрразведка собирала материалы о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР. Они легли в основу открытых процессов над карателями, прошедших в 1943 году в Краснодаре и Харькове и ставших предтечей Нюрнбергского трибунала. В мае 1946 года органы военной контрразведки "Смерш" были преобразованы в особые отделы и переданы в Министерство государственной безопасности СССР (с 1954 года – Комитет государственной безопасности СССР). После войны основными противниками военной контрразведки являлись спецслужбы ведущих государств НАТО. В те годы военные контрразведчики не позволили западным разведкам узнать, насколько далеко продвинулся Советский Союз в своих работах по атомной бомбе. Для США, как признавали в самом Вашингтоне, стало полной неожиданностью известие об успешном испытании первого ядерного заряда СССР 29 августа 1949 года – гораздо раньше, чем ожидали по ту сторону Атлантики. Многим военным контрразведчикам довелось выполнять свой воинский долг в зонах вооруженных конфликтов, в том числе – в Афганистане, где они обеспечивали безопасность ограниченного контингента советских войск, а также в "горячих точках", в ходе решения миротворческих задач. Со второй половины 1991 года органы государственной безопасности страны вступили в полосу масштабного реформирования. В ходе реорганизаций Управление военной контрразведки входило в систему органов безопасности России под различными наименованиями. 4 августа 2004 года военная контрразведка была преобразована в Департамент военной контрразведки ФСБ России. Задачи военной контрразведки, так же, как и назначение, состав, правовые основы, принципы и направления деятельности, полномочия, силы и средства, определены законом "О федеральной службе безопасности" от 3 апреля 1995 года с соответствующими изменениями и дополнениями, а также "Положением об управлениях (отделах) Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах (органах безопасности в войсках)", утвержденным указом президента РФ от 7 февраля 2000 года. Задачи органов безопасности в войсках стали гораздо шире и разностороннее тех, которые решались военной контрразведкой в советский период. Но, как и прежде, на первом месте стоит выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации, Вооруженных сил, воинских формирований и органов. Кроме того, основные усилия контрразведчиков концентрируются на обеспечении защиты сведений, составляющих государственную тайну. Одной из приоритетных задач для контрразведки является борьба с терроризмом. Также она во взаимодействии с военной прокуратурой и другими государственными органами противодействует организованной преступности, коррупции, контрабанде, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим негативным проявлениям в армии и на флоте. Контрразведчики работают непосредственно в армейских и флотских частях и подразделениях. Они помогают военному командованию реализовывать задачи и цели, стоящие перед Вооруженными силами. По словам бывшего руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России Александра Безверхнего, с начала 2000-х годов военная контрразведка была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь. Контрразведчики умело отвлекали внимание зарубежных спецслужб от того, как в России велась работа над созданием уникальных образцов вооружений. Также им удалось не допустить возникновения зарубежных агентов в армии. Воины-контрразведчики принимали участие в военных конфликтах второй половины ХХ века и начала ХХI века: в военном конфликте на территории Афганистана, в операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне 1994-2009 годах (в первой и во второй чеченских кампаниях), в осуществлении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики) и других. С 24 февраля 2022 года воины-контрразведчики принимают участие в проведении боевых операций в рамках специальной военной операции на Украине. Военная контрразведка России – одна из самых закрытых и самых секретных специальных служб государства. В миру контрразведчики обычные люди, вычислить их в толпе практически невозможно. Общество узнает о том, что они делали и сделали, лишь по прошествии многих лет, когда с архивных документов снимают грифы секретности.

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ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, справки, россия, ссср, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)