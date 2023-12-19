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Шойгу рассказал о полных комплектованиях армии и флота в 2023 году - РИА Новости, 19.12.2023
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14:30 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/komplektovanie-1916711944.html
Шойгу рассказал о полных комплектованиях армии и флота в 2023 году
Шойгу рассказал о полных комплектованиях армии и флота в 2023 году - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу рассказал о полных комплектованиях армии и флота в 2023 году
Планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены полностью, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч человек, продолжается её увеличение,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:30
2023-12-19T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
финляндия
швеция
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены полностью, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч человек, продолжается её увеличение, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысячи военнослужащих", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Он уточнил, что в этом году сформированы полностью укомплектованные и оснащенные две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков. Кроме того, ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения Владимира Путина по наращиванию численности до 1 миллиона 320 тысяч человек. "В связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. При этом учитываем подписанное между США и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы", - добавил министр.
https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916710907.html
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безопасность, россия, финляндия, швеция, владимир путин, сергей шойгу, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Финляндия, Швеция, Владимир Путин, Сергей Шойгу, НАТО
Шойгу рассказал о полных комплектованиях армии и флота в 2023 году

Шойгу: планы по комплектованию армии и флота в 2023 году полностью выполнены

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены полностью, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч человек, продолжается её увеличение, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысячи военнослужащих", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Он уточнил, что в этом году сформированы полностью укомплектованные и оснащенные две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков.
Кроме того, ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения Владимира Путина по наращиванию численности до 1 миллиона 320 тысяч человек.
«
"В связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. При этом учитываем подписанное между США и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы", - добавил министр.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Натовские военные управляют комплексами ПВО на Украине, заявил Шойгу
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияФинляндияШвецияВладимир ПутинСергей ШойгуНАТО
 
 
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