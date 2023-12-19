https://ria.ru/20231219/komplektovanie-1916711944.html

Шойгу рассказал о полных комплектованиях армии и флота в 2023 году

Шойгу рассказал о полных комплектованиях армии и флота в 2023 году - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу рассказал о полных комплектованиях армии и флота в 2023 году

Планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены полностью, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч человек, продолжается её увеличение,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:30

2023-12-19T14:30

2023-12-19T14:30

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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нато

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены полностью, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч человек, продолжается её увеличение, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены в полном объеме, их численность доведена до 1 миллиона 150 тысячи военнослужащих", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Он уточнил, что в этом году сформированы полностью укомплектованные и оснащенные две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков. Кроме того, ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения Владимира Путина по наращиванию численности до 1 миллиона 320 тысяч человек. "В связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. При этом учитываем подписанное между США и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы", - добавил министр.

https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916710907.html

https://ria.ru/20231219/nato-1916707733.html

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безопасность, россия, финляндия, швеция, владимир путин, сергей шойгу, нато