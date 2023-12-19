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Украина проигрывает России на всех фронтах, считает командир батальона ВСУ - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/komandir-1916805486.html
Украина проигрывает России на всех фронтах, считает командир батальона ВСУ
Украина проигрывает России на всех фронтах, считает командир батальона ВСУ - РИА Новости, 19.12.2023
Украина проигрывает России на всех фронтах, считает командир батальона ВСУ
Украина проигрывает в конфликте с РФ на всех фронтах, украинские военные сейчас делают все, чтобы не погибнуть, считает командир батальона ВСУ Кирилл Верес. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:24
2023-12-19T19:24
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украина проигрывает в конфликте с РФ на всех фронтах, украинские военные сейчас делают все, чтобы не погибнуть, считает командир батальона ВСУ Кирилл Верес. "Если говорить о войне на всех фронтах - медийных, там, где бои, то проигрываем", - сказал Верес в интервью украинскому телеканалу ICTV. При этом на вопрос, где украинские военные выигрывают, он не смог ответить. "Не знаю где, не могу сказать. Мы выживаем. Мы делаем не (для того - ред.), чтобы победить. Это разные вещи: делать, чтобы победить и для победы, и делать, чтобы не погибнуть. Мы сейчас, наверное, во втором", - отметил Верес. По его словам, сейчас очень тяжелое время для Украины. "Думали, что летом будем в Крыму, очень много кто перестал этим жить, некоторые перехотели идти в ВСУ", - добавил Верес. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231219/poteri-1916701061.html
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россия, украина, европа, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украина проигрывает России на всех фронтах, считает командир батальона ВСУ

Командир батальона ВСУ Кирилл Верес: Украина проигрывает России на всех фронтах

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украина проигрывает в конфликте с РФ на всех фронтах, украинские военные сейчас делают все, чтобы не погибнуть, считает командир батальона ВСУ Кирилл Верес.
«
"Если говорить о войне на всех фронтах - медийных, там, где бои, то проигрываем", - сказал Верес в интервью украинскому телеканалу ICTV.
При этом на вопрос, где украинские военные выигрывают, он не смог ответить. "Не знаю где, не могу сказать. Мы выживаем. Мы делаем не (для того - ред.), чтобы победить. Это разные вещи: делать, чтобы победить и для победы, и делать, чтобы не погибнуть. Мы сейчас, наверное, во втором", - отметил Верес.
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ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО, заявил Шойгу
Вчера, 13:56
По его словам, сейчас очень тяжелое время для Украины. "Думали, что летом будем в Крыму, очень много кто перестал этим жить, некоторые перехотели идти в ВСУ", - добавил Верес.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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