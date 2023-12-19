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Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием Путина и Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
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13:31 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/kollegiya-1916651896.html
Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием Путина и Шойгу
Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием Путина и Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием Путина и Шойгу
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят расширенное заседание коллегии оборонного ведомства. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:31
2023-12-19T13:31
владимир путин
сергей шойгу
россия
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят расширенное заседание коллегии оборонного ведомства.
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Путин и Шойгу на заседании коллегии Минобороны
Путин и Шойгу на заседании коллегии Минобороны
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владимир путин, сергей шойгу, россия, видео
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия
Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием Путина и Шойгу
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят расширенное заседание коллегии оборонного ведомства.
2023-12-19T13:31
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Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием Путина и Шойгу

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят расширенное заседание коллегии оборонного ведомства.
 
Владимир ПутинСергей ШойгуРоссия
 
 
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