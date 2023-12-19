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КНДР в понедельник провела испытания МБР "Хвасон-18", пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2023
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01:32 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/kndr-1916615870.html
КНДР в понедельник провела испытания МБР "Хвасон-18", пишут СМИ
КНДР в понедельник провела испытания МБР "Хвасон-18", пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2023
КНДР в понедельник провела испытания МБР "Хвасон-18", пишут СМИ
КНДР заявила, что в понедельник провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18", передает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T01:32
2023-12-19T01:32
в мире
япония
хоккайдо
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кндр (северная корея)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. КНДР заявила, что в понедельник провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18", передает южнокорейское агентство Ренхап. "Северная Корея заявляет, что в понедельник провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18", - передает агентство. Министерство обороны Японии сообщало, что в понедельник в 08.24 (02.24 мск) Северная Корея провела пуск баллистической ракеты по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Полет ракеты продолжался 73 минуты, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в районе северного острова Хоккайдо. Высота полета составила более 6 тысяч километров, дальность около 1000 километров, предположительно, это ракета класса МБР. При обычной траектории дальность полета ракеты с учетом веса боеголовки могла бы составить 15 тысяч километров, что покрывает всю территорию США. Данных об ущербе японским воздушным и морским судам нет.
https://ria.ru/20231218/yaponiya-1916383593.html
япония
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в мире, япония, хоккайдо, сша, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Хоккайдо, США, КНДР (Северная Корея)
КНДР в понедельник провела испытания МБР "Хвасон-18", пишут СМИ

Ренхап: КНДР заявила, что в понедельник провела испытания МБР "Хвасон-18"

© Фото : KCNAИспытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18"
Испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-18 - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : KCNA
Испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. КНДР заявила, что в понедельник провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18", передает южнокорейское агентство Ренхап.
"Северная Корея заявляет, что в понедельник провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18", - передает агентство.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Япония созывает совет нацбезопасности из-за пуска ракеты КНДР
Вчера, 03:50
Министерство обороны Японии сообщало, что в понедельник в 08.24 (02.24 мск) Северная Корея провела пуск баллистической ракеты по навесной траектории, что означает более вертикальный пуск ракеты, позволяющий сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Полет ракеты продолжался 73 минуты, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в районе северного острова Хоккайдо. Высота полета составила более 6 тысяч километров, дальность около 1000 километров, предположительно, это ракета класса МБР. При обычной траектории дальность полета ракеты с учетом веса боеголовки могла бы составить 15 тысяч километров, что покрывает всю территорию США. Данных об ущербе японским воздушным и морским судам нет.
 
В миреЯпонияХоккайдоСШАКНДР (Северная Корея)
 
 
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