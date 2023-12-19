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Посол Китая в России рассказал о развитии туризма между странами
Посол Китая в России рассказал о развитии туризма между странами - РИА Новости, 19.12.2023
Посол Китая в России рассказал о развитии туризма между странами
Китай стал для России главным источником туристов, ожидается, что в этом году число взаимных поездок между двумя странами восстановится до уровня около 500... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:14
2023-12-19T13:14
2023-12-19T13:14
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Китай стал для России главным источником туристов, ожидается, что в этом году число взаимных поездок между двумя странами восстановится до уровня около 500 тысяч прибытий, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Сотрудничество в сфере туризма играет важную роль в стимулировании развития смежных отраслей двух стран, укрепления общественной базы китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", – заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник. Он отметил, что с этого года Россия вошла в число 20 стран, в которые после снятия антиковидных ограничений в КНР в пилотном режиме отправились первые тургруппы из Китая, а благодаря усилиям обеих сторон перезапущен механизм групповых безвизовых туристических поездок. "Китай стал для России главным источником туристов. Согласно прогнозам, в этом году число взаимных поездок восстановится до уровня около 500 тысяч", – добавил посол. Дипломат напомнил, что снова открыто авиасообщение между городами России и Пекином, Шанхаем, Чэнду, Сианем, Ханчжоу, Циндао и другими мегаполисами Китая, взаимные туристические поездки стали удобными. "Уверен, что по мере быстрого развития китайско-российских отношений, претворения в жизнь нужных решений и непрерывного улучшения инфраструктуры, сотрудничество в сфере туризма получит новое развитие", – подчеркнул посол.
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новости - туризм, туризм, туристы, китай
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай
Посол Китая в России рассказал о развитии туризма между странами
Посол КНР: Китай стал для России главным источником туристов
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Китай стал для России главным источником туристов, ожидается, что в этом году число взаимных поездок между двумя странами восстановится до уровня около 500 тысяч прибытий, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Сотрудничество в сфере туризма играет важную роль в стимулировании развития смежных отраслей двух стран, укрепления общественной базы китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", – заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине
во вторник.
Он отметил, что с этого года Россия вошла в число 20 стран, в которые после снятия антиковидных ограничений в КНР в пилотном режиме отправились первые тургруппы из Китая, а благодаря усилиям обеих сторон перезапущен механизм групповых безвизовых туристических поездок.
"Китай стал для России главным источником туристов. Согласно прогнозам, в этом году число взаимных поездок восстановится до уровня около 500 тысяч", – добавил посол.
Дипломат напомнил, что снова открыто авиасообщение между городами России и Пекином, Шанхаем
, Чэнду
, Сианем, Ханчжоу
, Циндао
и другими мегаполисами Китая, взаимные туристические поездки стали удобными.
"Уверен, что по мере быстрого развития китайско-российских отношений, претворения в жизнь нужных решений и непрерывного улучшения инфраструктуры, сотрудничество в сфере туризма получит новое развитие", – подчеркнул посол.
Китай занял первое место по числу въездных туристов в России по итогам года