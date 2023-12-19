https://ria.ru/20231219/kitay-1916629041.html

Посол Китая рассказал о сотрудничестве с "Роснефтью"

Посол Китая рассказал о сотрудничестве с "Роснефтью" - РИА Новости, 19.12.2023

Посол Китая рассказал о сотрудничестве с "Роснефтью"

Китай готов вместе с "Роснефтью" и другими компаниями искать новые инвестиционные возможности, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T07:34

2023-12-19T07:34

2023-12-19T07:34

китай

россия

пекин

чжан ханьхуэй

александр новак

роснефть

в мире

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Китай готов вместе с "Роснефтью" и другими компаниями искать новые инвестиционные возможности, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Китайские компании готовы вместе с "Роснефтью" и другими компаниями искать новые инвестиционные возможности", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник. На прошлой неделе в Пекине вице-премьер РФ Александр Новак и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян провели заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, в ходе которого Новак заявил, что Россия настроена на дальнейший рост поставок энергоресурсов в Китай, а также на привлечение китайских инвестиций и технологических решений в российский ТЭК.

https://ria.ru/20231219/sotrudnichestvo-1916625201.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, пекин, чжан ханьхуэй, александр новак, роснефть, в мире