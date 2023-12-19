https://ria.ru/20231219/kharlamov-1916774423.html
Компания Харламова лишилась 800 тысяч рублей из-за конфликта с пекарней
Компания Харламова лишилась 800 тысяч рублей из-за конфликта с пекарней - РИА Новости, 19.12.2023
Компания Харламова лишилась 800 тысяч рублей из-за конфликта с пекарней
Суд частично удовлетворил иск пекарни против сосисочной Гарика Харламова, сумма ущерба для компании комика — около 800 тысяч рублей, сказано на сайте суда. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:53
2023-12-19T17:53
2023-12-19T18:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Суд частично удовлетворил иск пекарни против сосисочной Гарика Харламова, сумма ущерба для компании комика — около 800 тысяч рублей, сказано на сайте суда. В решении суда указано, что истец — пекарня ООО "ХЛЕБ НА РАДОСТЬ" — в период с сентября 2021-го по июнь 2022 года поставил товар ответчику — закусочной "Хот Дог Бульдог" Харламова. Компания комика оплатила продукцию частично, недоплатив 310 тысяч рублей.Иск был подан 16 августа. Но решение по делу датировано 12 декабря. Всего подрядчики хотели взыскать с компании Харламова 1 млн 207 тыс. 782 рубля и 10 копеек.Суд решил, что достаточно 736 тысяч 556 рублей и 58 копеек. В эту сумму вошли сам долг и неустойка. Кроме этого, "Хот Дог Бульдог" обязан заплатить госпошлину в 27 тысяч рублей, и дополнительную неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки с 24 ноября этого года до момента полной оплаты.Сам шоумен информацию об этом судебном разбирательстве не прокомментировал. Комик Гарик "Бульдог" Харламов (настоящее имя — Игорь Харламов) — участник и ведущий телепроекта "Comedy Club", и успешный бизнесмен. Он совладелец сети закусочных "Хот Дог Бульдог", караоке-бара "Невские мелодии" и других компаний.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гарик харламов (игорь), знаменитости, происшествия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь), Знаменитости, Происшествия, Новости шоу-бизнеса
Компания Харламова лишилась 800 тысяч рублей из-за конфликта с пекарней
Суд частично удовлетворил иск пекарни против закусочной Гарика Харламова
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости.
Суд частично удовлетворил иск пекарни против сосисочной Гарика Харламова, сумма ущерба для компании комика — около 800 тысяч рублей, сказано
на сайте суда.
В решении суда указано, что истец — пекарня ООО "ХЛЕБ НА РАДОСТЬ" — в период с сентября 2021-го по июнь 2022 года поставил товар ответчику — закусочной "Хот Дог Бульдог" Харламова. Компания комика оплатила продукцию частично, недоплатив 310 тысяч рублей.
Иск был подан 16 августа. Но решение по делу датировано 12 декабря. Всего подрядчики хотели взыскать с компании Харламова 1 млн 207 тыс. 782 рубля и 10 копеек.
Суд решил, что достаточно 736 тысяч 556 рублей и 58 копеек. В эту сумму вошли сам долг и неустойка.
Кроме этого, "Хот Дог Бульдог" обязан заплатить госпошлину в 27 тысяч рублей, и дополнительную неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки с 24 ноября этого года до момента полной оплаты.
Сам шоумен информацию об этом судебном разбирательстве не прокомментировал.
Комик Гарик "Бульдог" Харламов (настоящее имя — Игорь Харламов) — участник и ведущий телепроекта "Comedy Club", и успешный бизнесмен. Он совладелец сети закусочных "Хот Дог Бульдог", караоке-бара "Невские мелодии" и других компаний.
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