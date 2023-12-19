https://ria.ru/20231219/kallas-1916759800.html

Эстонская оппозиция потребовала отставки премьера Каллас

Эстонская оппозиция потребовала отставки премьера Каллас - РИА Новости, 19.12.2023

Эстонская оппозиция потребовала отставки премьера Каллас

Председатель оппозиционной Центристской партии, мэр Таллина Михаил Кылварт передал спикеру парламента Эстонии петицию с требованием отставки премьера Каи... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:47

2023-12-19T16:47

2023-12-19T16:47

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кайя каллас

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 дек - РИА Новости. Председатель оппозиционной Центристской партии, мэр Таллина Михаил Кылварт передал спикеру парламента Эстонии петицию с требованием отставки премьера Каи Каллас, сообщает партийная пресс-служба. Инициированное названной партией обращение подписали около 30 тысяч человек. Парламент обязан рассмотреть обращение, под которым подписалась как минимум 1 тысяча жителей Эстонии. "Почти 30 тысяч подписей, собранных Центристской партией за короткое время, ярко отражают растущее недовольство в обществе. Правительство безучастно наблюдает за тем, как экономика продолжает падать, люди беднеют, предприятия банкротятся, а безработица растет. Вместо того чтобы прийти на помощь людям, премьер-министра озабочена лишь повышением налогов", - приводит пресс-служба слова Кылварта. Согласно опросам общественного мнения, почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в России должна уйти в отставку. На снижение поддержки премьера также повлияло то, что правящая коалиция приняла госбюджет на следующий год, в котором предусмотрено повышение налога с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение налога на автомобили, что негативно скажется на благосостоянии жителей Эстонии.- Двенадцатого декабря в парламент была передана другая петиция за отставку премьера. Под петицией "Требуем отставки Каи Каллас" поставили цифровые подписи около 28 тысяч человек. Однако конституционная комиссия парламента приняла решение отклонить петицию, поскольку в компетенцию комиссии не входит обсуждение отставки премьер-министра. Авторы петиции обратили внимание на разгоревшийся в стране политический скандал, связанный с бизнесом мужа Каи Каллас, транспортная компания которого продолжала перевозки грузов в Россию уже после начала конфликта на Украине. Ранее портал ERR сообщил, что частично принадлежащая мужу Каллас транспортная компания Stark Logistics продолжала перевозки грузов в Россию после начала событий на Украине. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас уйти в отставку.

https://ria.ru/20231117/post-1910205988.html

https://ria.ru/20231109/estoniya-1908369833.html

https://ria.ru/20231019/siyyarto-1903725944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, кайя каллас