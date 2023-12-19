https://ria.ru/20231219/kallas-1916759800.html
Эстонская оппозиция потребовала отставки премьера Каллас
Эстонская оппозиция потребовала отставки премьера Каллас - РИА Новости, 19.12.2023
Эстонская оппозиция потребовала отставки премьера Каллас
Председатель оппозиционной Центристской партии, мэр Таллина Михаил Кылварт передал спикеру парламента Эстонии петицию с требованием отставки премьера Каи... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:47
2023-12-19T16:47
2023-12-19T16:47
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эстония
кайя каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 дек - РИА Новости. Председатель оппозиционной Центристской партии, мэр Таллина Михаил Кылварт передал спикеру парламента Эстонии петицию с требованием отставки премьера Каи Каллас, сообщает партийная пресс-служба. Инициированное названной партией обращение подписали около 30 тысяч человек. Парламент обязан рассмотреть обращение, под которым подписалась как минимум 1 тысяча жителей Эстонии. "Почти 30 тысяч подписей, собранных Центристской партией за короткое время, ярко отражают растущее недовольство в обществе. Правительство безучастно наблюдает за тем, как экономика продолжает падать, люди беднеют, предприятия банкротятся, а безработица растет. Вместо того чтобы прийти на помощь людям, премьер-министра озабочена лишь повышением налогов", - приводит пресс-служба слова Кылварта. Согласно опросам общественного мнения, почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в России должна уйти в отставку. На снижение поддержки премьера также повлияло то, что правящая коалиция приняла госбюджет на следующий год, в котором предусмотрено повышение налога с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение налога на автомобили, что негативно скажется на благосостоянии жителей Эстонии.- Двенадцатого декабря в парламент была передана другая петиция за отставку премьера. Под петицией "Требуем отставки Каи Каллас" поставили цифровые подписи около 28 тысяч человек. Однако конституционная комиссия парламента приняла решение отклонить петицию, поскольку в компетенцию комиссии не входит обсуждение отставки премьер-министра. Авторы петиции обратили внимание на разгоревшийся в стране политический скандал, связанный с бизнесом мужа Каи Каллас, транспортная компания которого продолжала перевозки грузов в Россию уже после начала конфликта на Украине. Ранее портал ERR сообщил, что частично принадлежащая мужу Каллас транспортная компания Stark Logistics продолжала перевозки грузов в Россию после начала событий на Украине. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас уйти в отставку.
https://ria.ru/20231117/post-1910205988.html
https://ria.ru/20231109/estoniya-1908369833.html
https://ria.ru/20231019/siyyarto-1903725944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, кайя каллас
В мире, Эстония, Кайя Каллас
Эстонская оппозиция потребовала отставки премьера Каллас
Эстонская оппозиция передала в парламент требование об отставке премьера Каллас
ХЕЛЬСИНКИ, 19 дек - РИА Новости. Председатель оппозиционной Центристской партии, мэр Таллина Михаил Кылварт передал спикеру парламента Эстонии петицию с требованием отставки премьера Каи Каллас, сообщает партийная пресс-служба.
Инициированное названной партией обращение подписали около 30 тысяч человек. Парламент обязан рассмотреть обращение, под которым подписалась как минимум 1 тысяча жителей Эстонии.
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"Почти 30 тысяч подписей, собранных Центристской партией за короткое время, ярко отражают растущее недовольство в обществе. Правительство безучастно наблюдает за тем, как экономика продолжает падать, люди беднеют, предприятия банкротятся, а безработица растет. Вместо того чтобы прийти на помощь людям, премьер-министра озабочена лишь повышением налогов", - приводит пресс-служба слова Кылварта.
Согласно опросам общественного мнения, почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в России
должна уйти в отставку. На снижение поддержки премьера также повлияло то, что правящая коалиция приняла госбюджет на следующий год, в котором предусмотрено повышение налога с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение налога на автомобили, что негативно скажется на благосостоянии жителей Эстонии.-
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Двенадцатого декабря в парламент была передана другая петиция за отставку премьера. Под петицией "Требуем отставки Каи Каллас" поставили цифровые подписи около 28 тысяч человек. Однако конституционная комиссия парламента приняла решение отклонить петицию, поскольку в компетенцию комиссии не входит обсуждение отставки премьер-министра.
Авторы петиции обратили внимание на разгоревшийся в стране политический скандал, связанный с бизнесом мужа Каи Каллас, транспортная компания которого продолжала перевозки грузов в Россию уже после начала конфликта на Украине
.
Ранее портал ERR сообщил, что частично принадлежащая мужу Каллас транспортная компания Stark Logistics продолжала перевозки грузов в Россию после начала событий на Украине. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас уйти в отставку.
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