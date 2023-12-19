https://ria.ru/20231219/izrail-1916618539.html

Израиль хочет оттеснить "Хезболлу" от границы, пишут СМИ

Израиль хочет оттеснить "Хезболлу" от границы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2023

Израиль хочет оттеснить "Хезболлу" от границы, пишут СМИ

Власти Израиля сообщили США о том, что в рамках дипломатического соглашения по устранению напряженности с Ливаном хотят, чтобы силы шиитского движения... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T02:54

2023-12-19T02:54

2023-12-19T02:54

в мире

израиль

ливан

сша

биньямин нетаньяху

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Израиля сообщили США о том, что в рамках дипломатического соглашения по устранению напряженности с Ливаном хотят, чтобы силы шиитского движения "Хезболлах" отошли почти на десять километров от границы, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. "Израиль рассказал администрации (президента США Джо) Байдена, что хочет, чтобы в рамках дипломатического соглашения по устранению напряженности с Ливаном силы "Хезболлах" были оттеснены, приблизительно, на шесть миль (около десяти километров) от границы", - пишет портал со ссылкой на трех американских и израильских официальных лиц. По информации портала, министр обороны Израиля Йоав Галлант и премьер страны Биньямин Нетаньяху заявили главе минобороны США Ллойду Остину, что хотели бы оттеснить силы "Хезболлах" на такое расстояние, с которого ливанское движение не смогло бы обстреливать израильские поселения вдоль границы или провести рейд, как палестинское движение ХАМАС 7 октября. Они также хотели бы увидеть результат переговоров в ближайшие недели. Остин, в свою очередь, попросил израильские власти не предпринимать шагов, которые могли бы усугубить отношения между Израилем и Ливаном. В четверг газета Financial Times уже сообщала со ссылкой на источники, что США, Британия и Франция изучают варианты, как убедить ливанское движение "Хезболлах" отойти от израильской границы, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь пригрозил Бейруту и Южному Ливану судьбой сектора Газа, если "Хезболла" решит ввязаться в полномасштабную войну с Израилем.

https://ria.ru/20231218/tsel-1916498598.html

https://ria.ru/20231218/vtorzhenie-1916485212.html

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в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году