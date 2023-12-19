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Израиль хочет оттеснить "Хезболлу" от границы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2023
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02:54 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/izrail-1916618539.html
Израиль хочет оттеснить "Хезболлу" от границы, пишут СМИ
Израиль хочет оттеснить "Хезболлу" от границы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.12.2023
Израиль хочет оттеснить "Хезболлу" от границы, пишут СМИ
Власти Израиля сообщили США о том, что в рамках дипломатического соглашения по устранению напряженности с Ливаном хотят, чтобы силы шиитского движения... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T02:54
2023-12-19T02:54
в мире
израиль
ливан
сша
биньямин нетаньяху
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Израиля сообщили США о том, что в рамках дипломатического соглашения по устранению напряженности с Ливаном хотят, чтобы силы шиитского движения "Хезболлах" отошли почти на десять километров от границы, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. "Израиль рассказал администрации (президента США Джо) Байдена, что хочет, чтобы в рамках дипломатического соглашения по устранению напряженности с Ливаном силы "Хезболлах" были оттеснены, приблизительно, на шесть миль (около десяти километров) от границы", - пишет портал со ссылкой на трех американских и израильских официальных лиц. По информации портала, министр обороны Израиля Йоав Галлант и премьер страны Биньямин Нетаньяху заявили главе минобороны США Ллойду Остину, что хотели бы оттеснить силы "Хезболлах" на такое расстояние, с которого ливанское движение не смогло бы обстреливать израильские поселения вдоль границы или провести рейд, как палестинское движение ХАМАС 7 октября. Они также хотели бы увидеть результат переговоров в ближайшие недели. Остин, в свою очередь, попросил израильские власти не предпринимать шагов, которые могли бы усугубить отношения между Израилем и Ливаном. В четверг газета Financial Times уже сообщала со ссылкой на источники, что США, Британия и Франция изучают варианты, как убедить ливанское движение "Хезболлах" отойти от израильской границы, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь пригрозил Бейруту и Южному Ливану судьбой сектора Газа, если "Хезболла" решит ввязаться в полномасштабную войну с Израилем.
https://ria.ru/20231218/tsel-1916498598.html
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в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, США, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль хочет оттеснить "Хезболлу" от границы, пишут СМИ

Axios: Израиль хочет оттеснить "Хезболлу" почти на десять километров от границы

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Израиля сообщили США о том, что в рамках дипломатического соглашения по устранению напряженности с Ливаном хотят, чтобы силы шиитского движения "Хезболлах" отошли почти на десять километров от границы, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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"Израиль рассказал администрации (президента США Джо) Байдена, что хочет, чтобы в рамках дипломатического соглашения по устранению напряженности с Ливаном силы "Хезболлах" были оттеснены, приблизительно, на шесть миль (около десяти километров) от границы", - пишет портал со ссылкой на трех американских и израильских официальных лиц.
По информации портала, министр обороны Израиля Йоав Галлант и премьер страны Биньямин Нетаньяху заявили главе минобороны США Ллойду Остину, что хотели бы оттеснить силы "Хезболлах" на такое расстояние, с которого ливанское движение не смогло бы обстреливать израильские поселения вдоль границы или провести рейд, как палестинское движение ХАМАС 7 октября. Они также хотели бы увидеть результат переговоров в ближайшие недели.
Остин, в свою очередь, попросил израильские власти не предпринимать шагов, которые могли бы усугубить отношения между Израилем и Ливаном.
В четверг газета Financial Times уже сообщала со ссылкой на источники, что США, Британия и Франция изучают варианты, как убедить ливанское движение "Хезболлах" отойти от израильской границы, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь пригрозил Бейруту и Южному Ливану судьбой сектора Газа, если "Хезболла" решит ввязаться в полномасштабную войну с Израилем.
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В миреИзраильЛиванСШАБиньямин НетаньяхуХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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