https://ria.ru/20231219/izbienie-1916738794.html

В Кузбассе завели дело по данным об избиении пациентов частного пансионата

В Кузбассе завели дело по данным об избиении пациентов частного пансионата - РИА Новости, 19.12.2023

В Кузбассе завели дело по данным об избиении пациентов частного пансионата

Уголовное дело возбуждено в Кузбассе по данным об избиении пожилых людей в частном пансионате в Новокузнецке, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:49

2023-12-19T15:49

2023-12-19T15:49

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе по данным об избиении пожилых людей в частном пансионате в Новокузнецке, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Ранее сообщалось, что СК в Кузбассе проводит доследственную проверку размещенной в СМИ информации о том, что пожилые люди в частном приюте Новокузнецка подвергаются грубому обращению, к ним применяют физическую силу. "По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецку СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщили в ведомстве. В настоящее время следователи СК осмотрели место происшествия, они допрашивают пациентов и их родственников, работников пансионата, в том числе и из числа руководящего состава. Назначаются необходимые судебные экспертизы, в числе которых судебно-медицинские.

https://ria.ru/20231215/proisshestvie-1916008290.html

новокузнецк

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)