https://ria.ru/20231219/izbienie-1916738794.html
В Кузбассе завели дело по данным об избиении пациентов частного пансионата
В Кузбассе завели дело по данным об избиении пациентов частного пансионата - РИА Новости, 19.12.2023
В Кузбассе завели дело по данным об избиении пациентов частного пансионата
Уголовное дело возбуждено в Кузбассе по данным об избиении пожилых людей в частном пансионате в Новокузнецке, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:49
2023-12-19T15:49
2023-12-19T15:49
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе по данным об избиении пожилых людей в частном пансионате в Новокузнецке, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Ранее сообщалось, что СК в Кузбассе проводит доследственную проверку размещенной в СМИ информации о том, что пожилые люди в частном приюте Новокузнецка подвергаются грубому обращению, к ним применяют физическую силу. "По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецку СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщили в ведомстве. В настоящее время следователи СК осмотрели место происшествия, они допрашивают пациентов и их родственников, работников пансионата, в том числе и из числа руководящего состава. Назначаются необходимые судебные экспертизы, в числе которых судебно-медицинские.
https://ria.ru/20231215/proisshestvie-1916008290.html
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе завели дело по данным об избиении пациентов частного пансионата
В Кузбассе завели дело по данным об избиении пожилых людей в частном пансионате