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В Кузбассе завели дело по данным об избиении пациентов частного пансионата - РИА Новости, 19.12.2023
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15:49 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/izbienie-1916738794.html
В Кузбассе завели дело по данным об избиении пациентов частного пансионата
В Кузбассе завели дело по данным об избиении пациентов частного пансионата - РИА Новости, 19.12.2023
В Кузбассе завели дело по данным об избиении пациентов частного пансионата
Уголовное дело возбуждено в Кузбассе по данным об избиении пожилых людей в частном пансионате в Новокузнецке, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:49
2023-12-19T15:49
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе по данным об избиении пожилых людей в частном пансионате в Новокузнецке, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Ранее сообщалось, что СК в Кузбассе проводит доследственную проверку размещенной в СМИ информации о том, что пожилые люди в частном приюте Новокузнецка подвергаются грубому обращению, к ним применяют физическую силу. "По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецку СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщили в ведомстве. В настоящее время следователи СК осмотрели место происшествия, они допрашивают пациентов и их родственников, работников пансионата, в том числе и из числа руководящего состава. Назначаются необходимые судебные экспертизы, в числе которых судебно-медицинские.
https://ria.ru/20231215/proisshestvie-1916008290.html
новокузнецк
кемеровская область
россия
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе завели дело по данным об избиении пациентов частного пансионата

В Кузбассе завели дело по данным об избиении пожилых людей в частном пансионате

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе по данным об избиении пожилых людей в частном пансионате в Новокузнецке, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что СК в Кузбассе проводит доследственную проверку размещенной в СМИ информации о том, что пожилые люди в частном приюте Новокузнецка подвергаются грубому обращению, к ним применяют физическую силу.
«
"По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецку СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время следователи СК осмотрели место происшествия, они допрашивают пациентов и их родственников, работников пансионата, в том числе и из числа руководящего состава. Назначаются необходимые судебные экспертизы, в числе которых судебно-медицинские.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
На Алтае возбудили дело против пациента, пытавшегося задушить медсестру
15 декабря, 13:32
 
ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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