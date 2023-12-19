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Финляндия одобрила 200 исключений из санкционного списка против России - РИА Новости, 19.12.2023
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12:12 19.12.2023 (обновлено: 12:16 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/isklyucheniya-1916675516.html
Финляндия одобрила 200 исключений из санкционного списка против России
Финляндия одобрила 200 исключений из санкционного списка против России - РИА Новости, 19.12.2023
Финляндия одобрила 200 исключений из санкционного списка против России
МИД Финляндии выдал около 200 разрешений на исключение из антироссийского санкционного списка физических лиц и компаний, что позволяет им использовать... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:12
2023-12-19T12:16
в мире
финляндия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. МИД Финляндии выдал около 200 разрешений на исключение из антироссийского санкционного списка физических лиц и компаний, что позволяет им использовать замороженные средства, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на санкционный отдел МИД Финляндии. "Министерство получило более 500 заявлений об исключении из санкционного списка, из которых 200 были одобрены", – сказано в материале. По словам руководителя санкционного отдела МИД Финляндии Пии Сариваара, речь идет о так называемых финансовых санкциях в отношении физических лиц. Исключение из такого списка позволяет использовать замороженные средства, например, для оплаты платежей за недвижимость, принадлежащую лицам под санкциями. Кроме того, уточняет Yle, разрешения на исключение из списка затрагивает также финские дочерние компании, которые приняли решение уйти из России или продать компанию. Ранее ЕС принял 12-й пакет санкций против РФ, в который вошли свыше 140 физлиц и организаций. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии
В мире, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России
Финляндия одобрила 200 исключений из санкционного списка против России

МИД Финляндии одобрил 200 исключений из санкционного списка против России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. МИД Финляндии выдал около 200 разрешений на исключение из антироссийского санкционного списка физических лиц и компаний, что позволяет им использовать замороженные средства, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на санкционный отдел МИД Финляндии.
"Министерство получило более 500 заявлений об исключении из санкционного списка, из которых 200 были одобрены", – сказано в материале.
По словам руководителя санкционного отдела МИД Финляндии Пии Сариваара, речь идет о так называемых финансовых санкциях в отношении физических лиц. Исключение из такого списка позволяет использовать замороженные средства, например, для оплаты платежей за недвижимость, принадлежащую лицам под санкциями.
Кроме того, уточняет Yle, разрешения на исключение из списка затрагивает также финские дочерние компании, которые приняли решение уйти из России или продать компанию.
Илья Медведев - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
ЕС включил Илью Медведева в персональный список антироссийских санкций
18 декабря, 21:47
Ранее ЕС принял 12-й пакет санкций против РФ, в который вошли свыше 140 физлиц и организаций.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
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