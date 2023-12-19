https://ria.ru/20231219/isklyucheniya-1916675516.html

Финляндия одобрила 200 исключений из санкционного списка против России

Финляндия одобрила 200 исключений из санкционного списка против России - РИА Новости, 19.12.2023

Финляндия одобрила 200 исключений из санкционного списка против России

МИД Финляндии выдал около 200 разрешений на исключение из антироссийского санкционного списка физических лиц и компаний, что позволяет им использовать... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:12

2023-12-19T12:12

2023-12-19T12:16

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. МИД Финляндии выдал около 200 разрешений на исключение из антироссийского санкционного списка физических лиц и компаний, что позволяет им использовать замороженные средства, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на санкционный отдел МИД Финляндии. "Министерство получило более 500 заявлений об исключении из санкционного списка, из которых 200 были одобрены", – сказано в материале. По словам руководителя санкционного отдела МИД Финляндии Пии Сариваара, речь идет о так называемых финансовых санкциях в отношении физических лиц. Исключение из такого списка позволяет использовать замороженные средства, например, для оплаты платежей за недвижимость, принадлежащую лицам под санкциями. Кроме того, уточняет Yle, разрешения на исключение из списка затрагивает также финские дочерние компании, которые приняли решение уйти из России или продать компанию. Ранее ЕС принял 12-й пакет санкций против РФ, в который вошли свыше 140 физлиц и организаций. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916601501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии