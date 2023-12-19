https://ria.ru/20231219/irlandiya-1916668508.html
Вован и Лексус разыграли премьера Ирландии
Вован и Лексус разыграли премьера Ирландии - РИА Новости, 19.12.2023
Вован и Лексус разыграли премьера Ирландии
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом не смог объяснить, в чем разница между самоопределением Крыма РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:46
2023-12-19T11:46
2023-12-19T11:46
в мире
ирландия
лео варадкар
владимир краснов (пранкер вован)
алексей столяров (лексус)
косово
республика крым
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом не смог объяснить, в чем разница между самоопределением Крыма и Косово, заявив, что не знает косовской истории и деталей, но уверен, что воссоединение Крыма с Россией "прошло неправильно". При этом в разговоре с пранкерами, которые представились высокопоставленным африканским чиновником, ирландский премьер назвал прошедший в Крыму в соответствии с международным правом и Уставом ООН референдум "фиктивным". Премьер Ирландии также сослался на непонимание проблемы, когда его спросили о разнице с ситуацией вокруг Косово и напомнили, что "в Косово вообще не было референдума". "Буду с вами честен. Косово было до моего прихода в правительство. Я не знаю. Я не знаю точных подробностей той ситуации. Конечно, есть государства, которые становятся независимыми без референдумов, но я считаю, что референдум желателен", - сказал политик. Варадкар добавил, что позиция Ирландии заключается в том, что объединение может произойти только "мирными средствами и при демократическом согласии". "Не может быть никакой силы, никакого оружия, никаких армий. И любое голосование должно проводиться честно и свободно", - заявил он. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Премьер проигнорировал, что тогда вокруг Косово были военные действия, вновь сославшись на непонимание проблемы. "Было и насилие с сербской стороны. Но опять же, я не собираюсь претендовать на роль эксперта по Косово. Я не думаю, что что-то из этого произошло бы, когда я активно занимался политикой", - сказал политик, уточнив, что Ирландия признает независимость Косово.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911185138.html
https://ria.ru/20231012/shvetsiya-1902230698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, лео варадкар, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус), косово, республика крым
В мире, Ирландия, Лео Варадкар, Владимир Краснов (пранкер Вован), Алексей Столяров (Лексус), Косово, Республика Крым
Вован и Лексус разыграли премьера Ирландии
Премьер Ирландии не смог объяснить разницу между самоопределением Крыма и Косово
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре
с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом не смог объяснить, в чем разница между самоопределением Крыма и Косово, заявив, что не знает косовской истории и деталей, но уверен, что воссоединение Крыма с Россией "прошло неправильно".
При этом в разговоре с пранкерами, которые представились высокопоставленным африканским чиновником, ирландский премьер назвал прошедший в Крыму в соответствии с международным правом и Уставом ООН
референдум "фиктивным".
Премьер Ирландии также сослался на непонимание проблемы, когда его спросили о разнице с ситуацией вокруг Косово и напомнили, что "в Косово вообще не было референдума". "Буду с вами честен. Косово было до моего прихода в правительство. Я не знаю. Я не знаю точных подробностей той ситуации. Конечно, есть государства, которые становятся независимыми без референдумов, но я считаю, что референдум желателен", - сказал политик.
Варадкар добавил, что позиция Ирландии заключается в том, что объединение может произойти только "мирными средствами и при демократическом согласии". "Не может быть никакой силы, никакого оружия, никаких армий. И любое голосование должно проводиться честно и свободно", - заявил он.
Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово
" и армии и полиции Сербии
привело к бомбардировкам Югославии
(в то время состоявшей из Сербии и Черногории
) силами НАТО
. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры, храмов и монастырей. Косовоалбанские структуры в Приштине
17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
Премьер проигнорировал, что тогда вокруг Косово были военные действия, вновь сославшись на непонимание проблемы. "Было и насилие с сербской стороны. Но опять же, я не собираюсь претендовать на роль эксперта по Косово. Я не думаю, что что-то из этого произошло бы, когда я активно занимался политикой", - сказал политик, уточнив, что Ирландия признает независимость Косово.
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