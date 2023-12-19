https://ria.ru/20231219/investitsii-1916632398.html
Посол КНР высказался об инвестициях из российских энергетических компаний
Посол КНР высказался об инвестициях из российских энергетических компаний - РИА Новости, 19.12.2023
Посол КНР высказался об инвестициях из российских энергетических компаний
Китай приветствует инвестиции зарубежных компаний, в том числе российских энергетических, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:38
2023-12-19T08:38
2023-12-19T08:38
китай
россия
экономика
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Китай приветствует инвестиции зарубежных компаний, в том числе российских энергетических, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Китай становится всё более открытым внешнему миру и приветствует зарубежные компании, включая российские энергетические компании, готовые вкладывать инвестиции в китайскую экономику", - заявил Чжан Ханьхуэй.
https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916064000.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, экономика, чжан ханьхуэй
Китай, Россия, Экономика, Чжан Ханьхуэй
Посол КНР высказался об инвестициях из российских энергетических компаний
Посол КНР: Пекин приветствует инвестиции из российских энергетических компаний
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Китай приветствует инвестиции зарубежных компаний, в том числе российских энергетических, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Китай становится всё более открытым внешнему миру и приветствует зарубежные компании, включая российские энергетические компании, готовые вкладывать инвестиции в китайскую экономику", - заявил Чжан Ханьхуэй.
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в производстве водорода