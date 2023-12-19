https://ria.ru/20231219/investitsii-1916632398.html

Посол КНР высказался об инвестициях из российских энергетических компаний

Посол КНР высказался об инвестициях из российских энергетических компаний - РИА Новости, 19.12.2023

Посол КНР высказался об инвестициях из российских энергетических компаний

Китай приветствует инвестиции зарубежных компаний, в том числе российских энергетических, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T08:38

2023-12-19T08:38

2023-12-19T08:38

китай

россия

экономика

чжан ханьхуэй

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Китай приветствует инвестиции зарубежных компаний, в том числе российских энергетических, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Китай становится всё более открытым внешнему миру и приветствует зарубежные компании, включая российские энергетические компании, готовые вкладывать инвестиции в китайскую экономику", - заявил Чжан Ханьхуэй.

https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916064000.html

китай

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, россия, экономика, чжан ханьхуэй