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Посол КНР высказался об инвестициях из российских энергетических компаний - РИА Новости, 19.12.2023
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08:38 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/investitsii-1916632398.html
Посол КНР высказался об инвестициях из российских энергетических компаний
Посол КНР высказался об инвестициях из российских энергетических компаний - РИА Новости, 19.12.2023
Посол КНР высказался об инвестициях из российских энергетических компаний
Китай приветствует инвестиции зарубежных компаний, в том числе российских энергетических, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:38
2023-12-19T08:38
китай
россия
экономика
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Китай приветствует инвестиции зарубежных компаний, в том числе российских энергетических, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Китай становится всё более открытым внешнему миру и приветствует зарубежные компании, включая российские энергетические компании, готовые вкладывать инвестиции в китайскую экономику", - заявил Чжан Ханьхуэй.
https://ria.ru/20231215/sotrudnichestvo-1916064000.html
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китай, россия, экономика, чжан ханьхуэй
Китай, Россия, Экономика, Чжан Ханьхуэй
Посол КНР высказался об инвестициях из российских энергетических компаний

Посол КНР: Пекин приветствует инвестиции из российских энергетических компаний

© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Китай приветствует инвестиции зарубежных компаний, в том числе российских энергетических, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Китай становится всё более открытым внешнему миру и приветствует зарубежные компании, включая российские энергетические компании, готовые вкладывать инвестиции в китайскую экономику", - заявил Чжан Ханьхуэй.
Пульт управления в операторной установке производства водорода - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в производстве водорода
15 декабря, 16:24
 
КитайРоссияЭкономикаЧжан Ханьхуэй
 
 
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