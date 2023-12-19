https://ria.ru/20231219/infrastruktura-1916718282.html
Шойгу сообщил о создании инфраструктуры для "Буревестников" и "Посейдонов"
Шойгу сообщил о создании инфраструктуры для "Буревестников" и "Посейдонов" - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу сообщил о создании инфраструктуры для "Буревестников" и "Посейдонов"
Ускоренно создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности "Буревестник" и носителей беспилотных... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:51
2023-12-19T14:51
2023-12-19T14:51
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ускоренно создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности "Буревестник" и носителей беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Ускоренными темпами создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности "Буревестник" и носителей беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231219/kreyser-1916717054.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу сообщил о создании инфраструктуры для "Буревестников" и "Посейдонов"
Шойгу: Россия ускоренно строит инфраструктуру для "Буревестников" и "Посейдонов"