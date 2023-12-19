https://ria.ru/20231219/infrastruktura-1916718282.html

Шойгу сообщил о создании инфраструктуры для "Буревестников" и "Посейдонов"

Шойгу сообщил о создании инфраструктуры для "Буревестников" и "Посейдонов" - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу сообщил о создании инфраструктуры для "Буревестников" и "Посейдонов"

Ускоренно создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности "Буревестник" и носителей беспилотных... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:51

2023-12-19T14:51

2023-12-19T14:51

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ускоренно создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности "Буревестник" и носителей беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Ускоренными темпами создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности "Буревестник" и носителей беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231219/kreyser-1916717054.html

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безопасность, россия, сергей шойгу