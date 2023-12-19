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В Липецкой области отремонтировали дороги к местам новогодних гуляний

В Липецкой области отремонтировали дороги к местам новогодних гуляний - РИА Новости, 19.12.2023

В Липецкой области отремонтировали дороги к местам новогодних гуляний

Большой дорожный ремонт, который прошел в Липецкой области в 2023 году благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", поможет жителям и гостям региона... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:43

2023-12-19T10:43

2023-12-19T10:43

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большой дорожный ремонт, который прошел в Липецкой области в 2023 году благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", поможет жителям и гостям региона добраться к местам новогодних гуляний быстрее и комфортнее, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, в этом году был отремонтирован участок дороги Задонск-Алексеевка протяженностью девять километров. Дорога ведет от районного центра к парку "Кудыкина гора", который ежегодно посещают более 350 тысяч гостей из разных областей. Во время зимних каникул поток туристов увеличивается. В селах Тюшевка, Решетово-Дуброво, Коробовка, Быково, Ярославы отремонтированные по нацпроекту дороги проходят по центральным улицам, а это традиционные места новогодних торжеств. Улица Кривенкова, ведущая к парку Победы в Липецке, тоже в этом году отремонтирована по нацпроекту, как и Политехническая, которая ведет к центру микрорайона Университетский и Шкатова, где находится ДК "Студеновский" - там планируется традиционная "Дискотека на снегу". "Безопасные и качественные дороги — один из показателей экономического развития территории. В Липецкой области за последние пять лет отремонтировано более 2,8 тысячи километров автомобильных дорог регионального и местного значения, построено — более 80 километров", – подчеркнул Артамонов.

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липецкая область

липецк

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Влада Копылова

липецкая область, игорь артамонов, липецк