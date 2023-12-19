https://ria.ru/20231219/gruz-1916761215.html
Брянская епархия доставила гуманитарный груз в приграничную зону СВО
Брянская епархия доставила гуманитарный груз в приграничную зону СВО - РИА Новости, 19.12.2023
Брянская епархия доставила гуманитарный груз в приграничную зону СВО
Священник и прихожанин храма брянской епархии доставили солдатам и офицерам приграничной зоны СВО предметы первой необходимости, печь-буржуйку, маскировочные... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:54
2023-12-19T16:54
2023-12-19T16:54
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Священник и прихожанин храма брянской епархии доставили солдатам и офицерам приграничной зоны СВО предметы первой необходимости, печь-буржуйку, маскировочные сети, продукты, лекарства, а также новогодние украшения, сообщили в пресс-службе епархии. "Были доставлены предметы гигиены и первой необходимости, газовая панель для приготовления пищи, новая печь-буржуйка для отопления нового блиндажа, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, новогодние украшения и гирлянды, чтобы скрасить тяжелый быт молодых солдат в праздничное время", – говорится в сообщении. Отмечается, что по благословению митрополита Брянского и Севского Александра очередной гуманитарный груз бойцам доставили клирик храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской диакон Александр Гевлич вместе с постоянным прихожанином Максимом Карявиным. Как уточнили в пресс-службе, военнослужащие выразили благодарность всем прихожанам брянского храма Ксении Петербургской, собравшим помощь.
https://ria.ru/20231219/gusi-1916760649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область
Надежные люди, Брянская область
Брянская епархия доставила гуманитарный груз в приграничную зону СВО
Брянская епархия доставила гуманитарный груз в приграничную зону спецоперации
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Священник и прихожанин храма брянской епархии доставили солдатам и офицерам приграничной зоны СВО предметы первой необходимости, печь-буржуйку, маскировочные сети, продукты, лекарства, а также новогодние украшения, сообщили в пресс-службе епархии.
"Были доставлены предметы гигиены и первой необходимости, газовая панель для приготовления пищи, новая печь-буржуйка для отопления нового блиндажа, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, новогодние украшения и гирлянды, чтобы скрасить тяжелый быт молодых солдат в праздничное время", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по благословению митрополита Брянского и Севского Александра очередной гуманитарный груз бойцам доставили клирик храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской диакон Александр Гевлич вместе с постоянным прихожанином Максимом Карявиным.
Как уточнили в пресс-службе, военнослужащие выразили благодарность всем прихожанам брянского храма Ксении Петербургской, собравшим помощь.
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