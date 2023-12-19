https://ria.ru/20231219/gruz-1916761215.html

Брянская епархия доставила гуманитарный груз в приграничную зону СВО

Брянская епархия доставила гуманитарный груз в приграничную зону СВО - РИА Новости, 19.12.2023

Брянская епархия доставила гуманитарный груз в приграничную зону СВО

Священник и прихожанин храма брянской епархии доставили солдатам и офицерам приграничной зоны СВО предметы первой необходимости, печь-буржуйку, маскировочные... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:54

2023-12-19T16:54

2023-12-19T16:54

надежные люди

брянская область

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Священник и прихожанин храма брянской епархии доставили солдатам и офицерам приграничной зоны СВО предметы первой необходимости, печь-буржуйку, маскировочные сети, продукты, лекарства, а также новогодние украшения, сообщили в пресс-службе епархии. "Были доставлены предметы гигиены и первой необходимости, газовая панель для приготовления пищи, новая печь-буржуйка для отопления нового блиндажа, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, новогодние украшения и гирлянды, чтобы скрасить тяжелый быт молодых солдат в праздничное время", – говорится в сообщении. Отмечается, что по благословению митрополита Брянского и Севского Александра очередной гуманитарный груз бойцам доставили клирик храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской диакон Александр Гевлич вместе с постоянным прихожанином Максимом Карявиным. Как уточнили в пресс-службе, военнослужащие выразили благодарность всем прихожанам брянского храма Ксении Петербургской, собравшим помощь.

https://ria.ru/20231219/gusi-1916760649.html

брянская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянская область