https://ria.ru/20231219/goncharenko-1916666322.html

Депутат Рады Гончаренко заявил, что его прослушивают

Депутат Рады Гончаренко заявил, что его прослушивают - РИА Новости, 19.12.2023

Депутат Рады Гончаренко заявил, что его прослушивают

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале об обнаружении прослушивающих устройств у себя дома. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:40

2023-12-19T11:40

2023-12-19T11:40

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале об обнаружении прослушивающих устройств у себя дома. "Полиция открыла уголовное производство из-за установки прослушки у меня дома", - написал Гончаренко. По словам депутата, дело возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни". В понедельник сообщалось об обнаружении прослушивающего устройства в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного. В тот же день он подтвердил, что устройство было найдено в одном из его кабинетов, который Залужный планировал использовать для работы 18 декабря. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что за организацией прослушки стоит Россия.

https://ria.ru/20231218/ukraina-1916603950.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр