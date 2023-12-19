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Депутат Рады Гончаренко заявил, что его прослушивают - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/goncharenko-1916666322.html
Депутат Рады Гончаренко заявил, что его прослушивают
Депутат Рады Гончаренко заявил, что его прослушивают - РИА Новости, 19.12.2023
Депутат Рады Гончаренко заявил, что его прослушивают
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале об обнаружении прослушивающих устройств у себя дома. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:40
2023-12-19T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале об обнаружении прослушивающих устройств у себя дома. "Полиция открыла уголовное производство из-за установки прослушки у меня дома", - написал Гончаренко. По словам депутата, дело возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни". В понедельник сообщалось об обнаружении прослушивающего устройства в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного. В тот же день он подтвердил, что устройство было найдено в одном из его кабинетов, который Залужный планировал использовать для работы 18 декабря. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что за организацией прослушки стоит Россия.
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в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Депутат Рады Гончаренко заявил, что его прослушивают

Депутат Рады Гончаренко заявил, что нашел у себя дома прослушивающие устройства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутат Алексей Гончаренко
Депутат Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Алексей Гончаренко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале об обнаружении прослушивающих устройств у себя дома.
"Полиция открыла уголовное производство из-за установки прослушки у меня дома", - написал Гончаренко. По словам депутата, дело возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни".
В понедельник сообщалось об обнаружении прослушивающего устройства в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного. В тот же день он подтвердил, что устройство было найдено в одном из его кабинетов, который Залужный планировал использовать для работы 18 декабря. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что за организацией прослушки стоит Россия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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