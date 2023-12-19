https://ria.ru/20231219/goncharenko-1916666322.html
Депутат Рады Гончаренко заявил, что его прослушивают
Депутат Рады Гончаренко заявил, что его прослушивают - РИА Новости, 19.12.2023
Депутат Рады Гончаренко заявил, что его прослушивают
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале об обнаружении прослушивающих устройств у себя дома. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:40
2023-12-19T11:40
2023-12-19T11:40
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале об обнаружении прослушивающих устройств у себя дома. "Полиция открыла уголовное производство из-за установки прослушки у меня дома", - написал Гончаренко. По словам депутата, дело возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни". В понедельник сообщалось об обнаружении прослушивающего устройства в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного. В тот же день он подтвердил, что устройство было найдено в одном из его кабинетов, который Залужный планировал использовать для работы 18 декабря. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что за организацией прослушки стоит Россия.
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916603950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Депутат Рады Гончаренко заявил, что его прослушивают
Депутат Рады Гончаренко заявил, что нашел у себя дома прослушивающие устройства