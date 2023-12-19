https://ria.ru/20231219/gazosnabzhenie-1916804791.html

Путин поручил определить приоритет очередности газоснабжения льготников

Путин поручил определить приоритет очередности газоснабжения льготников - РИА Новости, 19.12.2023

Путин поручил определить приоритет очередности газоснабжения льготников

Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта определить приоритет очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T19:18

2023-12-19T19:18

2023-12-19T19:39

общество

владимир путин

россия

жкх

газпром

михаил мишустин

алексей миллер

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта определить приоритет очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля." ... установление приоритетов очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников специальной военной операции и членов их семей, а также поддержку малоимущих граждан и лиц с низкими доходами в приобретении и установке газоиспользующего оборудования", - говорится в тексте поручения.Его необходимо выполнить до 15 марта 2024 года.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и высшие должностные лица субъектов страны.

https://ria.ru/20231124/gazifikatsiya-1911509508.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, жкх, газпром, михаил мишустин, алексей миллер