https://ria.ru/20231219/gazosnabzhenie-1916804791.html
Путин поручил определить приоритет очередности газоснабжения льготников
Путин поручил определить приоритет очередности газоснабжения льготников - РИА Новости, 19.12.2023
Путин поручил определить приоритет очередности газоснабжения льготников
Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта определить приоритет очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:18
2023-12-19T19:18
2023-12-19T19:39
общество
владимир путин
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алексей миллер
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта определить приоритет очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля." ... установление приоритетов очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников специальной военной операции и членов их семей, а также поддержку малоимущих граждан и лиц с низкими доходами в приобретении и установке газоиспользующего оборудования", - говорится в тексте поручения.Его необходимо выполнить до 15 марта 2024 года.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и высшие должностные лица субъектов страны.
https://ria.ru/20231124/gazifikatsiya-1911509508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, жкх, газпром, михаил мишустин, алексей миллер
Общество, Владимир Путин, Россия, ЖКХ, Газпром, Михаил Мишустин, Алексей Миллер
Путин поручил определить приоритет очередности газоснабжения льготников
Путин поручил к марту определить приоритет очередности газоснабжения льготников