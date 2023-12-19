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Путин поручил определить приоритет очередности газоснабжения льготников - РИА Новости, 19.12.2023
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19:18 19.12.2023 (обновлено: 19:39 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/gazosnabzhenie-1916804791.html
Путин поручил определить приоритет очередности газоснабжения льготников
Путин поручил определить приоритет очередности газоснабжения льготников - РИА Новости, 19.12.2023
Путин поручил определить приоритет очередности газоснабжения льготников
Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта определить приоритет очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:18
2023-12-19T19:39
общество
владимир путин
россия
жкх
газпром
михаил мишустин
алексей миллер
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта определить приоритет очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля." ... установление приоритетов очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников специальной военной операции и членов их семей, а также поддержку малоимущих граждан и лиц с низкими доходами в приобретении и установке газоиспользующего оборудования", - говорится в тексте поручения.Его необходимо выполнить до 15 марта 2024 года.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и высшие должностные лица субъектов страны.
https://ria.ru/20231124/gazifikatsiya-1911509508.html
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общество, владимир путин, россия, жкх, газпром, михаил мишустин, алексей миллер
Общество, Владимир Путин, Россия, ЖКХ, Газпром, Михаил Мишустин, Алексей Миллер
Путин поручил определить приоритет очередности газоснабжения льготников

Путин поручил к марту определить приоритет очередности газоснабжения льготников

© "Мосгаз"Подключение потребителей к сетям газоснабжения
Подключение потребителей к сетям газоснабжения
© "Мосгаз"
Подключение потребителей к сетям газоснабжения . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта определить приоритет очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
" ... установление приоритетов очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников специальной военной операции и членов их семей, а также поддержку малоимущих граждан и лиц с низкими доходами в приобретении и установке газоиспользующего оборудования", - говорится в тексте поручения.
Его необходимо выполнить до 15 марта 2024 года.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и высшие должностные лица субъектов страны.
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
"Газпром" представил основные проработки по газификации Красноярского края
24 ноября, 10:31
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияЖКХГазпромМихаил МишустинАлексей Миллер
 
 
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