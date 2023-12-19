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Чжан Ханьхуэй: Россия и Китай активно обсуждают проект "Сила Сибири — 2"

Чжан Ханьхуэй: Россия и Китай активно обсуждают проект "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 19.12.2023

Чжан Ханьхуэй: Россия и Китай активно обсуждают проект "Сила Сибири — 2"

В Пекине проходит 28-я регулярная встреча глав правительств России и Китая — премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Накануне... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:00

2023-12-19T13:00

2023-12-19T13:01

интервью

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сила сибири — 2

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В Пекине проходит 28-я регулярная встреча глав правительств России и Китая — премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Накануне переговоров в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй подвел итоги сотрудничества стран в уходящем году и дал прогноз на будущее. Он напомнил, что в 2024 году исполняется 75 лет установлению дипломатических отношений между странами, и подчеркнул, что построение добрососедских, партнерских отношений отвечает интересам народов России и Китая, и никакая сила не сможет внести разлад в российско-китайский тандем.— Какие важные события в российско-китайских отношениях ожидаются в будущем году? Будут ли визиты в Россию китайских делегаций? Когда состоится встреча глав правительств в 2024 году?— 2024 год будет очень ярким и насыщенным для китайско-российских отношений. Председатель Си Цзиньпин в марте уходящего 2023 года совершил государственный визит в Россию. Россия снова стала первой страной, которую он посетил после переизбрания на пост председателя КНР. В октябре президент Владимир Путин в третий раз принял участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь" в Китае. В нынешней непростой и быстро меняющейся обстановке лидеры двух стран дважды встретились, осуществили всестороннее планирование и обозначили стратегические ориентиры и, таким образом, вывели китайско-российские отношения на качественно новый уровень в постпандемийскую эпоху.Благодаря личному вниманию и содействию наших глав государств, и в результате последовательного углубления многопланового сотрудничества, в будущем году ожидается заметное учащение китайско-российских контактов на всех уровнях. Можно предположить, что главы двух государств будут поддерживать тесный диалог в различных форматах. Встреча глав правительств двух стран, согласно установленному порядку, в будущем году пройдет в России. Министры иностранных дел, руководители законодательных органов, председатели профильных комиссий по сотрудничеству, представители различных министерств и ведомств также будут укреплять контакты или обмен визитами. Все это, непременно, придаст мощный импульс дальнейшему расширению и углублению практического взаимодействия между Китаем и Россией.В будущем году исполняется 75 лет установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. 2024 и 2025 годы объявлены Годами культуры Китая и России. Стороны проведут яркие и разнообразные мероприятия, посвященные подведению итогов двусторонних отношений за прошедшие непростые 75 лет и планированию их более прекрасного будущего. В то же время будем укреплять взаимопонимание между нашими народами и упрочивать социальную базу китайско-российских отношений путем распространения древней истории и блистательной культуры. Убежден, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина и при объединенных усилиях сторон и поддержке двух народов, 2024 год станет новой отправной точкой для развития двухсторонних отношений на следующее десятилетие.— Западные страны неоднократно пытались поссорить Россию и Китай. Как на это смотрят в Китае? Создает ли Запад препятствия Китаю для развития отношений с Россией?— Мир переживает невиданные за сто лет колоссальные перемены, которые происходят все более быстрыми темпами. Все четче проявляется тенденция "подъем Востока и упадок Запада". Хотя некоторые страны с менталитетом игры с нулевой суммой и холодной войны пытаются сохранить свою гегемонию, но историю нельзя и невозможно повернуть вспять.За 75 лет с момента установления дипломатических отношений Китай и Россия прошли непростой путь. Обе стороны глубоко осознали, что построение добрососедских, партнерских отношений отвечает интересам народов двух стран. Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие китайско-российских отношений, основанных на вечной добрососедской дружбе, всестороннем стратегическом взаимодействии и взаимовыгодном сотрудничестве, — не временная мера, а стратегическое решение на долгосрочную перспективу. Этот выбор отвечает коренным интересам Китая и России, соответствует мировым тенденциям, отражает глубинные чаяния народов двух стран, и поэтому никакая сила не может ему воспрепятствовать. Напротив, в наше турбулентное время, в эпоху колоссальных перемен, чем более нестабильным становится мир, чем больше препятствий создают недоброжелатели, чем больше вызовов возникает, тем прочнее будет становиться взаимодоверие между Китаем и Россией, тем глубже будет их сотрудничество, тем крепче будет их солидарность. Если мы будем придерживаться стратегического взаимодоверия, концентрировать усилия на развитии и процветании, делать то, что необходимо, то никакая сила не сможет внести разлад в китайско-российский тандем.— Как вы оцениваете деятельность китайских инвесторов в России? Могут ли китайские компании заместить западные бренды, покинувшие российский рынок? В каких областях это наиболее заметно?— В последние годы китайско-российское практическое сотрудничество развивается как количественно, так и качественно и демонстрирует заметные успехи. Китай уже 13 лет подряд остается крупнейшим торговым партнером России. За период с января по ноябрь этого года объем двустороннего товарооборота достиг 218,1 миллиарда долларов. Таким образом, поставленная главами наших стран задача довести товарооборот до 200 миллиардов долларов выполнена досрочно.Сфера двустороннего сотрудничества постоянно расширяется, а интерес китайских компаний к сотрудничеству с Россией растет. В этом году регионы и предприятия двух стран активно участвовали в таких крупных мероприятиях, как Санкт-Петербургский экономический форум, Восточный экономический форум, VII российско-китайское ЭКСПО, первый форум РОСТКИ, в рамках которых проходили бизнес-сессии, было подписано множество документов по практическому сотрудничеству.В настоящее время важной составляющей двусторонней торговли стало сотрудничество в автомобильной отрасли. Китай стал главным поставщиком автомобилей в Россию, объем экспорта существенно вырос как в физическом, так и в денежном выражении, а Россия стала главным импортером китайских автомобилей. Кроме того, китайские предприятия активно осваивают российский рынок машино-технической продукции, бытовой техники, одежды и обуви. Продукция "Сделано в Китае" занимает все большую долю российского рынка и входит в повседневную жизнь россиян. В то же время Китай наращивает импорт российского минерального сырья, древесины, сельскохозяйственной продукции и так далее. Российская мука, растительное масло, мороженое пользуются все большей популярностью у китайских потребителей. Я верю, что правительства и компании двух стран будут продолжать усилия по реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, непрестанно укреплять сотрудничество, вместе придавать импульс качественному развитию китайско-российского практического сотрудничества.— В 2023 году Китай и Россия возобновили групповые безвизовые туристические поездки. Как вы оцениваете дальнейшие перспективы туристической отрасли? Какие еще меры можно принять, чтобы стимулировать ее развитие?— Россия и Китай имеют общую границу и являются друг для друга важными источниками туристов и туристическими дестинациями. Развитие сотрудничества в сфере туризма играет важную роль в стимулировании развития смежных отраслей двух стран, укрепления общественной базы китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. С этого года Россия вошла в число 20 стран, в которые в пилотном режиме отправились первые туристические группы из Китая. Благодаря усилиям обеих сторон перезапущен механизм групповых безвизовых туристических поездок. По данным российской стороны, за первые 3 квартала этого года Россию посетили 100 580 китайских туристов, что составило около четверти от общего числа иностранных туристов в России. Китай стал для России главным источником туристов. Согласно прогнозам, в этом году число взаимных поездок восстановится до уровня около 500 тысяч. Уже восстановлено авиасообщение между городами России и Пекином, Шанхаем, Чэнду, Сианем, Ханчжоу, Циндао и другими городами Китая, взаимные туристические поездки стали удобными и быстрыми. Уверен, что по мере быстрого развития китайско-российских отношений, претворения в жизнь нужных решений и непрерывного улучшения инфраструктуры, китайско-российское сотрудничество в сфере туризма получит новое развитие.— Будет ли Китай наращивать импорт российской нефти? Планируется ли создание новых СП с участием Роснефти?— Китай – крупный потребитель нефти и газа, а Россия — один из крупнейших в мире экспортеров энергоресурсов. Сотрудничество двух стран в сфере энергетики отличает высокая взаимодополняемость и широкие перспективы. Перед лицом колебания на мировом энергетическом рынке и в условиях внешних рисков и вызовов Россия и Китай всегда придерживаются принципов взаимного доверия и взаимной выгоды, постоянно наращивают сотрудничество в сфере энергетики и тем самым вносят позитивный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности. Китайско-российская торговля энергоресурсами не подвергается помехам со стороны третьих стран. Уверен, что благодаря совместным усилиям двух стран, в будущем китайско-российская торговля нефтью и другими энергоносителями будет сохранять тенденцию к здоровому, стабильному развитию. На основе торговли Китай рассчитывает расширить сотрудничество по всей производственной цепочке в энергетической отрасли. Китайские компании готовы вместе с "Роснефтью" и другими компаниями искать новые инвестиционные возможности. В то же время Китай становится все более открытым внешнему миру и приветствует зарубежные компании, включая российские энергетические компании, готовые вкладывать инвестиции в китайскую экономику.— Как продвигается проект "Сила Сибири — 2"? Возникают ли сложности в процессе переговоров? Не затягиваются ли переговоры из-за вопроса о цене на газ? Когда может быть подписано окончательное соглашение?— Газопровод "Сила Сибири — 2" чрезвычайно важен для углубления китайско-российского энергетического сотрудничества. Недавно председатель Си Цзиньпин и Президент Владимир Путин в ходе встречи на полях третьего международном форума "Один пояс – один путь" выразили надежду на скорейшую реализацию проекта газопровода "Сила Сибири — 2". Насколько мне известно, в данный момент стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам, обсуждают модель сотрудничества и так далее. Для реализации столь масштабного проекта сторонам требуется тщательное, научное, системное обоснование. Китай последовательно выступает за интегрированный подход к сотрудничеству в рамках проекта "Сила Сибири — 2". Это связано не только со стремлением распространить сотрудничество с торговли на всю производственную цепочку, но и, в большей степени, с обширными перспективами на потребительском рынке газа в Китае, желанием выстроить более долгосрочную и устойчивую модель сотрудничества с Россией. Надеюсь, Россия и Китай будут идти друг другу навстречу, чтобы в кратчайшие сроки добиться конкретных результатов в реализации данного проекта.— Как продвигаются совместные тесты по расчетам с использованием цифровых валют?— В настоящее время Китай и Россия создают правовую базу для собственных цифровых валют и стремятся к их широкому внедрению. Китай готов укреплять взаимодействие с Россией в сфере цифровых валют.— Какие масштабные проекты стороны планируют реализовать в рамках инициативы "Один пояс – один путь"?— Россия всегда поддерживала выдвинутую Китаем инициативу "Один пояс — один путь" и была ее партнером. В октябре этого года президент Путин в третий раз принял участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь". В настоящее время Китай сотрудничает с Россией в вопросе сопряжения инициативы "Пояса и пути" с Евразийским Экономическим Союзом. Стороны подписали "Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и ЕАЭС", утвердили "План (дорожную карту) развития торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ЕАЭС" и приступили к совместному исследованию по вопросу либерализации и упрощению торговли с ЕАЭС. В то же время мы непрерывно углубляем сотрудничество в таких сферах, как логистика, таможенное оформление, санитарно-карантинный надзор, сертификация, меры по защите торговли, активно создаем новые точки роста, такие как технологические инновации, "зеленая экономика", фармакология и медицина, последовательно реализуем такие проекты, как "цифровой транспортный коридор" и "евразийский агроэкспресс" и тем самым придаем новый импульс двустороннему практическому сотрудничеству. Есть все основания убедиться в том, что в будущем Китай, Россия и другие страны ЕАЭС будут укреплять стратегическую стыковку, находить новые точки совпадения интересов, углублять торгово-экономическое сотрудничество в многостороннем и двустороннем форматах.

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Варвара Скокшина

интервью, интервью - авторы, китай, россия, сила сибири — 2