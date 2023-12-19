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Право на социальную газификацию расширят в Липецкой области для инвалидов - РИА Новости, 19.12.2023
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Липецкая область
 
18:39 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/gazifikatsiya-1916794027.html
Право на социальную газификацию расширят в Липецкой области для инвалидов
Право на социальную газификацию расширят в Липецкой области для инвалидов - РИА Новости, 19.12.2023
Право на социальную газификацию расширят в Липецкой области для инвалидов
На комитете по социальным вопросам парламентарии одобрили изменения в законодательство в предоставлении социальной газификации для инвалидов I группы и семей,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:39
2023-12-19T18:39
липецкая область
липецкая область
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На комитете по социальным вопросам парламентарии одобрили изменения в законодательство в предоставлении социальной газификации для инвалидов I группы и семей, имеющих детей-инвалидов, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов. Услуги газификации компенсируются по фактически понесенным затратам, но не более 130 тысяч рублей. Заявления на компенсацию принимаются в МФЦ. Уточняется, что для указанной категории граждан право на социальную газификацию будет предоставляться независимо от уровня их среднедушевого дохода. "Льготная газификация - важный социальный проект, направленный на поддержку наших жителей. Особенно актуален этот вопрос для сельской местности. Всего в Липецкой области более шести тысяч семей участвуют в программе социальной газификации", - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что данная мера поддержки в регионе также распространяется на участников спецоперации и членов их семей. В апреле этого года депутаты Липецкого облсовета приняли поправки, которые предусматривают право на льготную газификацию для участников СВО и членов их семей, а также для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях и для инвалидов боевых действий. Кроме того, независимо от уровня доходов право на получение этой меры поддержки распространяется на многодетные семьи, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, ветеранов боевых действий. Окончательное решение по законопроекту будет принято на заключительной в этом году сессии регионального парламента, которая состоится 26 декабря.
https://ria.ru/20231219/zhile-1916664143.html
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липецкая область
Липецкая область, Липецкая область

Право на социальную газификацию расширят в Липецкой области для инвалидов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Труба газопровода на фасаде здания. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На комитете по социальным вопросам парламентарии одобрили изменения в законодательство в предоставлении социальной газификации для инвалидов I группы и семей, имеющих детей-инвалидов, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.
Услуги газификации компенсируются по фактически понесенным затратам, но не более 130 тысяч рублей. Заявления на компенсацию принимаются в МФЦ.
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Уточняется, что для указанной категории граждан право на социальную газификацию будет предоставляться независимо от уровня их среднедушевого дохода.
"Льготная газификация - важный социальный проект, направленный на поддержку наших жителей. Особенно актуален этот вопрос для сельской местности. Всего в Липецкой области более шести тысяч семей участвуют в программе социальной газификации", - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков, его цитирует пресс-служба.
Он добавил, что данная мера поддержки в регионе также распространяется на участников спецоперации и членов их семей.
В апреле этого года депутаты Липецкого облсовета приняли поправки, которые предусматривают право на льготную газификацию для участников СВО и членов их семей, а также для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях и для инвалидов боевых действий.
Кроме того, независимо от уровня доходов право на получение этой меры поддержки распространяется на многодетные семьи, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, ветеранов боевых действий.
Окончательное решение по законопроекту будет принято на заключительной в этом году сессии регионального парламента, которая состоится 26 декабря.
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