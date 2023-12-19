https://ria.ru/20231219/gaza-1916622451.html
Эвакуированная жительница Газы рассказала, как опасно в Газе
Эвакуированная жительница Газы рассказала, как опасно в Газе - РИА Новости, 19.12.2023
Эвакуированная жительница Газы рассказала, как опасно в Газе
Безопасных районов в секторе Газа, куда могут эвакуироваться мирные жители, практически не осталось, рассказала журналистам эвакуированная в Россию жительница... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T04:42
2023-12-19T04:42
2023-12-19T05:14
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сектор газа
израиль
палестина
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Безопасных районов в секторе Газа, куда могут эвакуироваться мирные жители, практически не осталось, рассказала журналистам эвакуированная в Россию жительница Газы Марьям. Спецборт МЧС России 18 декабря доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан РФ, в "Домодедово" прибыли 73 человека, в том числе 45 детей. "В последнее время все ближе и ближе к нам (были бомбардировки), и сезон дождей начался. Люди двигаются с одного на другое место на юге, а уже не осталось безопасных мест там. Вообще катастрофа", - рассказала Марьям. Сын прибывшей из сектора Газа Марьям Алла рассказал, что его родных до сегодняшнего дня три раза эвакуировали из района в район на территории, где идут боевые действия, и уточнил, что ждал эвакуацию мамы в Россию порядка двух недель. "Первая неделя - было отказано израильскими властями её (маму) внести в список, а потом я повторно попросил нашего посла России... И он настаивал, написал апелляцию и повторно поставил её имя, и на второй раз уже было одобрено... Огромное ему спасибо, и всей команде МЧС и посольства…", - сказал сын эвакуированной.
https://ria.ru/20231218/gaza-1916551548.html
https://ria.ru/20231218/gaza-1916514465.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, израиль, палестина, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа, Израиль, Палестина, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Эвакуированная жительница Газы рассказала, как опасно в Газе
Эвакуированная женщина: в Газе почти не осталось безопасных районов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Безопасных районов в секторе Газа, куда могут эвакуироваться мирные жители, практически не осталось, рассказала журналистам эвакуированная в Россию жительница Газы Марьям.
Спецборт МЧС
России 18 декабря доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан РФ, в "Домодедово
" прибыли 73 человека, в том числе 45 детей.
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"В последнее время все ближе и ближе к нам (были бомбардировки), и сезон дождей начался. Люди двигаются с одного на другое место на юге, а уже не осталось безопасных мест там. Вообще катастрофа", - рассказала Марьям.
Сын прибывшей из сектора Газа Марьям Алла рассказал, что его родных до сегодняшнего дня три раза эвакуировали из района в район на территории, где идут боевые действия, и уточнил, что ждал эвакуацию мамы в Россию порядка двух недель.
"Первая неделя - было отказано израильскими властями её (маму) внести в список, а потом я повторно попросил нашего посла России... И он настаивал, написал апелляцию и повторно поставил её имя, и на второй раз уже было одобрено... Огромное ему спасибо, и всей команде МЧС и посольства…", - сказал сын эвакуированной.
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