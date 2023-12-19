https://ria.ru/20231219/gaza-1916622451.html

Эвакуированная жительница Газы рассказала, как опасно в Газе

Эвакуированная жительница Газы рассказала, как опасно в Газе - РИА Новости, 19.12.2023

Эвакуированная жительница Газы рассказала, как опасно в Газе

Безопасных районов в секторе Газа, куда могут эвакуироваться мирные жители, практически не осталось, рассказала журналистам эвакуированная в Россию жительница... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T04:42

2023-12-19T04:42

2023-12-19T05:14

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сектор газа

израиль

палестина

домодедово (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Безопасных районов в секторе Газа, куда могут эвакуироваться мирные жители, практически не осталось, рассказала журналистам эвакуированная в Россию жительница Газы Марьям. Спецборт МЧС России 18 декабря доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан РФ, в "Домодедово" прибыли 73 человека, в том числе 45 детей. "В последнее время все ближе и ближе к нам (были бомбардировки), и сезон дождей начался. Люди двигаются с одного на другое место на юге, а уже не осталось безопасных мест там. Вообще катастрофа", - рассказала Марьям. Сын прибывшей из сектора Газа Марьям Алла рассказал, что его родных до сегодняшнего дня три раза эвакуировали из района в район на территории, где идут боевые действия, и уточнил, что ждал эвакуацию мамы в Россию порядка двух недель. "Первая неделя - было отказано израильскими властями её (маму) внести в список, а потом я повторно попросил нашего посла России... И он настаивал, написал апелляцию и повторно поставил её имя, и на второй раз уже было одобрено... Огромное ему спасибо, и всей команде МЧС и посольства…", - сказал сын эвакуированной.

https://ria.ru/20231218/gaza-1916551548.html

https://ria.ru/20231218/gaza-1916514465.html

сектор газа

израиль

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, израиль, палестина, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия