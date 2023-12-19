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Путин рассказал о переменах в политическом сознании европейцев - РИА Новости, 19.12.2023
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14:50 19.12.2023 (обновлено: 14:51 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/evropa-1916717873.html
Путин рассказал о переменах в политическом сознании европейцев
Путин рассказал о переменах в политическом сознании европейцев - РИА Новости, 19.12.2023
Путин рассказал о переменах в политическом сознании европейцев
В политическом сознании многих народов Европы происходят изменения: они видят, что США нагло эксплуатируют их в своих интересах, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:50
2023-12-19T14:51
сша
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В политическом сознании многих народов Европы происходят изменения: они видят, что США нагло эксплуатируют их в своих интересах, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.Он отметил, что европейские граждане начинают осознавать, что происходит, и поэтому в самой Европе "начинается определенный сдвиг"."И в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения, они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. И плевать хотели на эти интересы в конечном итоге", - сказал Путин.
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сша, в мире, владимир путин, россия
США, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о переменах в политическом сознании европейцев

Путин: многие народы Европы начинают понимать, что США нагло их эксплуатируют

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В политическом сознании многих народов Европы происходят изменения: они видят, что США нагло эксплуатируют их в своих интересах, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.
Он отметил, что европейские граждане начинают осознавать, что происходит, и поэтому в самой Европе "начинается определенный сдвиг".
"И в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения, они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. И плевать хотели на эти интересы в конечном итоге", - сказал Путин.
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СШАВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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