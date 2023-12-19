https://ria.ru/20231219/evropa-1916717873.html

Путин рассказал о переменах в политическом сознании европейцев

Путин рассказал о переменах в политическом сознании европейцев - РИА Новости, 19.12.2023

Путин рассказал о переменах в политическом сознании европейцев

В политическом сознании многих народов Европы происходят изменения: они видят, что США нагло эксплуатируют их в своих интересах, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:50

2023-12-19T14:50

2023-12-19T14:51

сша

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В политическом сознании многих народов Европы происходят изменения: они видят, что США нагло эксплуатируют их в своих интересах, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.Он отметил, что европейские граждане начинают осознавать, что происходит, и поэтому в самой Европе "начинается определенный сдвиг"."И в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения, они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. И плевать хотели на эти интересы в конечном итоге", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916452287.html

сша

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, владимир путин, россия