https://ria.ru/20231219/evropa-1916717873.html
Путин рассказал о переменах в политическом сознании европейцев
Путин рассказал о переменах в политическом сознании европейцев - РИА Новости, 19.12.2023
Путин рассказал о переменах в политическом сознании европейцев
В политическом сознании многих народов Европы происходят изменения: они видят, что США нагло эксплуатируют их в своих интересах, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:50
2023-12-19T14:50
2023-12-19T14:51
сша
в мире
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb25d1dd983192fdcd52484c4fce270.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В политическом сознании многих народов Европы происходят изменения: они видят, что США нагло эксплуатируют их в своих интересах, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.Он отметил, что европейские граждане начинают осознавать, что происходит, и поэтому в самой Европе "начинается определенный сдвиг"."И в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения, они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. И плевать хотели на эти интересы в конечном итоге", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916452287.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_d0af295d696e255429095a716e14c244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, владимир путин, россия
США, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о переменах в политическом сознании европейцев
Путин: многие народы Европы начинают понимать, что США нагло их эксплуатируют