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В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Газы
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Газы - РИА Новости, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Газы
Работа по эвакуации россиян из сектора Газа проделана огромная и нужная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:27
2023-12-19T12:27
2023-12-19T12:27
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Работа по эвакуации россиян из сектора Газа проделана огромная и нужная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Проделана огромная работа и, действительно, это были такие титанические условия абсолютно и слаженный механизм работы, и осуществление контактов со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации. Достижение очень сложных договоренностей, ну и обеспечение, конечно, технологическое логистической цепочки по эвакуации наших сограждан дало очень хороший результат. Поэтому, конечно, работа выполнена очень хорошая и, главное, нужная", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу дипломатов по спасению россиян из сектора Газа.
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РИА Новости
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Газы
Песков: проделана огромная работа по эвакуации россиян из Газы
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Работа по эвакуации россиян из сектора Газа проделана огромная и нужная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Проделана огромная работа и, действительно, это были такие титанические условия абсолютно и слаженный механизм работы, и осуществление контактов со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации. Достижение очень сложных договоренностей, ну и обеспечение, конечно, технологическое логистической цепочки по эвакуации наших сограждан дало очень хороший результат. Поэтому, конечно, работа выполнена очень хорошая и, главное, нужная", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу дипломатов по спасению россиян из сектора Газа.