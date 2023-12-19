Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Газы - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/evakuatsiya-1916678369.html
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Газы
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Газы - РИА Новости, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Газы
Работа по эвакуации россиян из сектора Газа проделана огромная и нужная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:27
2023-12-19T12:27
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909014099_56:66:793:480_1920x0_80_0_0_996513a6c65d3655ac5381dc5c9ff161.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Работа по эвакуации россиян из сектора Газа проделана огромная и нужная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Проделана огромная работа и, действительно, это были такие титанические условия абсолютно и слаженный механизм работы, и осуществление контактов со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации. Достижение очень сложных договоренностей, ну и обеспечение, конечно, технологическое логистической цепочки по эвакуации наших сограждан дало очень хороший результат. Поэтому, конечно, работа выполнена очень хорошая и, главное, нужная", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу дипломатов по спасению россиян из сектора Газа.
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909014099_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_80f7d4a0b42191a64dd608f82fa7a83b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Газы

Песков: проделана огромная работа по эвакуации россиян из Газы

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЭвакуация граждан России из сектора Газа
Эвакуация граждан России из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Эвакуация граждан России из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Работа по эвакуации россиян из сектора Газа проделана огромная и нужная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Проделана огромная работа и, действительно, это были такие титанические условия абсолютно и слаженный механизм работы, и осуществление контактов со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации. Достижение очень сложных договоренностей, ну и обеспечение, конечно, технологическое логистической цепочки по эвакуации наших сограждан дало очень хороший результат. Поэтому, конечно, работа выполнена очень хорошая и, главное, нужная", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу дипломатов по спасению россиян из сектора Газа.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала