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В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Газы

В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Газы - РИА Новости, 19.12.2023

В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из Газы

Работа по эвакуации россиян из сектора Газа проделана огромная и нужная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:27

2023-12-19T12:27

2023-12-19T12:27

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Работа по эвакуации россиян из сектора Газа проделана огромная и нужная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Проделана огромная работа и, действительно, это были такие титанические условия абсолютно и слаженный механизм работы, и осуществление контактов со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации. Достижение очень сложных договоренностей, ну и обеспечение, конечно, технологическое логистической цепочки по эвакуации наших сограждан дало очень хороший результат. Поэтому, конечно, работа выполнена очень хорошая и, главное, нужная", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу дипломатов по спасению россиян из сектора Газа.

израиль

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль