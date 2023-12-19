https://ria.ru/20231219/efimov-1916589258.html

Ефимов: состоялся финал "Кубка мэра Москвы" по беспилотному авиастроению

Ефимов: состоялся финал "Кубка мэра Москвы" по беспилотному авиастроению - РИА Новости, 19.12.2023

Ефимов: состоялся финал "Кубка мэра Москвы" по беспилотному авиастроению

Более 380 человек приняли участие в "Кубке мэра Москвы" в области беспилотных авиационных систем (БАС), который состоялся в столичном индустриальном парке... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:05

2023-12-19T10:05

2023-12-19T10:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Более 380 человек приняли участие в "Кубке мэра Москвы" в области беспилотных авиационных систем (БАС), который состоялся в столичном индустриальном парке "Руднево", заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Среди участников были представители 24 российских регионов. Подобные конкурсы помогают в развитии современной промышленности города, а также в формировании кадрового и научного потенциала для сферы беспилотных авиационных систем."Москва является важнейшим промышленным центром развития сферы БАС. За 5 лет производство беспилотников различного назначения в столице увеличилось более чем в 4 раза. На территории индустриального парка "Руднево" 15 и 16 декабря состоялся финал соревнований по беспилотным авиационным системам "Кубок мэра Москвы по БАС – 2023". Участие нем приняли 80 команд в 2 возрастных категориях. Пять юниоров и восемь взрослых представителей столицы стали призерами", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В соревнованиях можно было поучаствовать в различных дисциплинах: "Технический симулятор гонок дронов", "Гонка дронов (класс – мини)", личный и командный зачеты, "Автономная доставка груза", а также "Скоростное автономное прохождение заранее известной трассы".В свою очередь, министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что на сегодняшний день российская столица является одним из крупнейших центров эксплуатации БАС. Участниками данных соревнований стали представители 41 города.Александр Холкин из Красноярска стал обладателем электромобиля "Москвич" - главного приза Кубка.В материале отмечается, что Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) на базе индустриального парка "Руднево" начал свою работу в начале этого года. ФЦ БАС объединяет ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ, что будет способствовать развитию данной отрасли.Ранее Ефимов сообщал, что на базе ФЦ БАС в парке "Руднево" открылся Центр анализа и разработок, который будет вести исследовательскую, методическую и консультационную работу.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва