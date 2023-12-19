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Более 4 тысяч звонков приняла подмосковная линия помощи при ДТП за неделю
Более 4 тысяч звонков приняла подмосковная линия помощи при ДТП за неделю - РИА Новости, 19.12.2023
Более 4 тысяч звонков приняла подмосковная линия помощи при ДТП за неделю
Горячая линия помощи при ДТП Московской области приняла свыше 4,7 тысячи обращений за неделю, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:22
2023-12-19T15:22
2023-12-19T15:22
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Горячая линия помощи при ДТП Московской области приняла свыше 4,7 тысячи обращений за неделю, сообщил телеканал "360".По данным регионального Минтранса, около 1,7 тысячи человек получили помощь в специализированных центрах, еще 954 человека оформили протоколы с помощью операторов.Отмечается, что получить консультации по телефону можно круглосуточно. Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, порекомендовали звонить по номеру 112.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)