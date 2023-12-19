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Более 4 тысяч звонков приняла подмосковная линия помощи при ДТП за неделю - РИА Новости, 19.12.2023
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Новости Подмосковья
 
15:22 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/dtp-1916727731.html
Более 4 тысяч звонков приняла подмосковная линия помощи при ДТП за неделю
Более 4 тысяч звонков приняла подмосковная линия помощи при ДТП за неделю - РИА Новости, 19.12.2023
Более 4 тысяч звонков приняла подмосковная линия помощи при ДТП за неделю
Горячая линия помощи при ДТП Московской области приняла свыше 4,7 тысячи обращений за неделю, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:22
2023-12-19T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Горячая линия помощи при ДТП Московской области приняла свыше 4,7 тысячи обращений за неделю, сообщил телеканал "360".По данным регионального Минтранса, около 1,7 тысячи человек получили помощь в специализированных центрах, еще 954 человека оформили протоколы с помощью операторов.Отмечается, что получить консультации по телефону можно круглосуточно. Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, порекомендовали звонить по номеру 112.
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РИА Новости
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96
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 4 тысяч звонков приняла подмосковная линия помощи при ДТП за неделю

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОператор колл-центра
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Горячая линия помощи при ДТП Московской области приняла свыше 4,7 тысячи обращений за неделю, сообщил телеканал "360".
По данным регионального Минтранса, около 1,7 тысячи человек получили помощь в специализированных центрах, еще 954 человека оформили протоколы с помощью операторов.
Отмечается, что получить консультации по телефону можно круглосуточно. Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, порекомендовали звонить по номеру 112.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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