https://ria.ru/20231219/domovladeniya-1916811140.html

Более 10 тысяч нижегородских домовладений подключили к газу в 2023 году

Более 10 тысяч нижегородских домовладений подключили к газу в 2023 году - РИА Новости, 19.12.2023

Более 10 тысяч нижегородских домовладений подключили к газу в 2023 году

Более 10 тысяч домовладений в Нижегородской области в 2023 году уже подключены к газоснабжению в рамках догазификации, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T20:03

2023-12-19T20:03

2023-12-19T20:03

нижегородская область

нижегородская область

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592624890_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_1b73a75204c9f6c67c5f991a860127bc.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч домовладений в Нижегородской области в 2023 году уже подключены к газоснабжению в рамках догазификации, сообщает пресс-служба регионального парламента. Реализацию программы газоснабжения и газификации обсудили в законодательном собрании региона в рамках "правительственного часа". "По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаила Морозова, в рамках региональной программы газификации региона за счет бюджетных источников и средств спецнадбавки в период 2021-2023 годы было газифицировано 105 населенных пунктов, создана возможность газификации более чем для 6 тысяч жителей", - говорится в сообщении. Кроме того, с 2021 года в рамках мероприятий догазификации уже заключено более 25 тысяч договоров, к более чем 18 тысячам домовладений проведен газ, из них свыше 10 тысяч уже подключены к газоснабжению. "В рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области в 2023 году заканчивается строительство девяти объектов газификации, по итогам строительства которых будут газифицированы еще 12 населенных пунктов. Для решения этой задачи в 2023 году были выделены из бюджета области и муниципальных образований 317,5 миллиона рублей", - отмечается в сообщении. Инвестиции ПАО "Газпром" на реализацию программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период 2021-2025 годов составят 26,3 миллиарда рублей. Протяженность газопроводов, которые планируется построить, составит почти 2 тысячи километров. Количество населенных пунктов, куда должен прийти газ, - 186. В планах перевести на природный газ 78 действующих котельных за счет областного бюджета. В 2024 году на проектные работы в областном бюджете предусмотрено 59 миллионов рублей. Также большую подготовительную работу к использованию газа после газификации населенных пунктов должны провести органы местного самоуправления. "Нижегородская область достигла хороших показателей по реализации программ газификации и догазификации населенных пунктов. На 2024 год также запланирован большой объем работ и в рамках программы догазификации, и по строительству газопроводов, включая проведение газа на север Нижегородской области. Уверен, что эти планы будут реализованы, и основные населенные пункты шести северных районов области в 2025 году будут обеспечены природным газом. Депутаты регионального парламента вместе с коллегами из муниципалитетов будут контролировать ход и качество этих работ", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по жилищно- коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимира Беспалова.

https://ria.ru/20231219/deputaty-1916792450.html

https://ria.ru/20231213/zhile-1915553086.html

https://ria.ru/20231211/nagrady-1915167284.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, экономика